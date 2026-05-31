טראמפ עוצר את החתימה: אלו הסעיפים שהוא מבקש לשנות

למרות ההערכות כי הסכם המסגרת בין וושינגטון לטהרן קרוב לחתימה, הנשיא האמריקני דורש להקשיח סעיפים מרכזיים. לפי הדיווח, חילופי הטיוטות נמשכים והתשובה האיראנית צפויה בימים הקרובים

בעוד שבימים האחרונים נשמעו הערכות כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכם מסגרת שיסיים את המתיחות הצבאית בין הצדדים, נראה כי הנשיא דונלד טראמפ עדיין אינו מוכן לחתום על הנוסח המוצע.

על פי דיווח של ברק רביד, טראמפ קיים בסוף השבוע דיון מיוחד בחדר המצב בבית הלבן, שבמהלכו ביקש להכניס שורה של שינויים לטיוטת ההסכם שהתגבשה בין הצדדים באמצעות המתווכים.

לפי גורמים אמריקניים המעורים בפרטים, הנשיא מעוניין לחזק בעיקר את הסעיפים העוסקים בתוכנית הגרעין האיראנית ובמאגר האורניום המועשר שבידי טהרן.

במתווה הנוכחי, איראן מתחייבת שלא לפתח נשק גרעיני, אך עיקר הסוגיות המעשיות, ובהן עתיד מאגר האורניום המועשר והגבלות על המשך ההעשרה, אמורות להידון במהלך תקופת משא ומתן בת 60 ימים לאחר החתימה.

טראמפ, כך לפי הדיווח, מבקש לקבוע מנגנונים ברורים ומפורטים יותר באשר להעברת האורניום המועשר, לוחות הזמנים לביצוע המהלך ואופן הפיקוח עליו.

בנוסף, נושא שמעסיק את הנשיא הוא הסעיפים הקשורים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. טראמפ ביקש לעדכן חלק מהניסוחים, למשל אלו הנוגעים לחופש השיט במצר, שנחשב לאחד מנתיבי האנרגיה החשובים בעולם.

בבית הלבן מדגישים כי הנשיא תומך בהשגת הסכם, אך לא יסכים לחתום על מסמך שלדעתו אינו מספק ערבויות מספקות לכך שאיראן לא תוכל בעתיד להתקרב ליכולת גרעינית צבאית.

גורם אמריקני העריך כי לטהרן יידרשו מספר ימים כדי להשיב באופן רשמי לדרישות החדשות שהוצגו. לדבריו, המגעים נמשכים, אך עדיין לא ניתן לקבוע מועד סופי לחתימה.

גם באיראן אותתו בימים האחרונים כי הסכם נמצא בהישג יד, אך הבהירו כי טרם התקבלה החלטה סופית. במקביל, בתקשורת האיראנית דווח כי במסגרת ההבנות עשויה טהרן לקבל גישה לחלק מהכספים שהוקפאו בחו"ל, טענה שהוכחשה על ידי גורמים אמריקניים.

אולם, למרות העיכוב, גורמים בוושינגטון מעריכים כי הסיכוי להסכם עדיין גבוה, וכי המחלוקות שנותרו נוגעות בעיקר לניסוחים ולהבטחת האינטרסים המרכזיים של שני הצדדים. אם לא יחולו הפתעות של הרגע האחרון, ההכרעה עשויה להתקבל כבר במהלך הימים הקרובים.