ב-20 דקות: סוגרים שבוע עם ארוחת צהריים קלילה ומושלמת

בלי לעבוד קשה: המתכון הסודי למוקפץ נודלס וירקות שכל אחד יכול להכין בבית

סוף השבוע כבר כמעט כאן, הלו"ז מתחיל להירגע, והדבר האחרון שמתחשק לנו לעשות עכשיו זה לעמוד שעות במטבח או לסיים את היום עם הר של סירים בכיור. מצד שני, להזמין שוב משלוח? חבל על הכסף.

בדיוק בשביל הרגע הזה המציאו את המוקפץ. מדובר במנה האולטימטיבית ליום חמישי: היא מהירה, צבעונית, בריאה, ובעיקר – סלחנית מאוד. יש לכם חצי פלפל, גזר עייף ורבע ראש כרוב במקרר? ברכותינו, יש לכם ארוחת גורמה.

הנה המתכון הרשמי שיסגור לכם את הפינה של הצהריים במינימום מאמץ ומקסימום טעם.

מוקפץ נודלס וירקות אקספרס

המצרכים (ל-2 מנות רעבות)

הבסיס:

1 חבילת נודלס / אטריות ביצים / אטריות אורז

הירקות (כל שילוב שיש לכם במקרר יעבוד):

1 בצל בינוני, חתוך לרצועות

1 גזר, חתוך לרצועות דקות (גפרורים)

1 פלפל אדום, חתוך לרצועות

חופן פטריות טריות פרוסות

2 שיני שום כתושות

1 כפית ג'ינג'ר מגורר (הסוד לטעם האותנטי, אבל אפשר גם בלי)

הרוטב שיש בכל בית:

4 כפות רוטב סויה

2 כפות רוטב צ'ילי מתוק

1 כפית סילאן או דבש

1 כפית שמן שומשום (מומלץ לשדרוג הארומה)

אופן ההכנה: שלב אחר שלב

מבשלים ומסננים: מבשלים את הנודלס בסיר עם מים רותחים לפי הוראות היצרן. מסננים ומניחים בצד. הקפצה ראשונה: מחממים 2 כפות שמן רגיל במחבת גדולה או בווק על אש גבוהה. זורקים פנימה את הבצל והגזר ומקפיצים במשך 3-4 דקות עד שהם מתחילים להתרכך מעט. הצבעים נכנסים לתמונה: מוסיפים את הפלפל, הפטריות, השום והג'ינג'ר. מקפיצים הכל יחד עוד 3 דקות. הכלל החשוב כאן: אנחנו רוצים את הירקות שלנו חיים וקריספיים, לא סמרטוטיים. איחוד כוחות: מוסיפים את האטריות המבושלות ישירות לתוך המחבת עם הירקות. הרוטב והפינאלה: מערבבים בקערה קטנה את מרכיבי הרוטב ושופכים הכל מעל הנודלס. מקפיצים במרץ עוד 2 דקות על אש גבוהה, עד שכל המרכיבים עטופים ברוטב מבריק, חם ומזמין.