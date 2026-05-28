איילת שקד עוררה סערה ברשת: "אני נבוכה ומתביישת"

השרה לשעבר איילת שקד, עוררה סערה ברשת ועלתה למתקפה נגד הרב תורג'מן: "אני נבוכה מהתגובה שלך, ומתביישת בשבילך"

השרה לשעבר איילת שקד, הגיעה אמש (רביעי) לביקור בישיבת שבי חברון ועוררה זעם ברשת נגדה.

הרב אליאב תורג'מן התייחס לכך ותקף אותה: "‏מרתיח. ‏כבוגר הישיבה אני בוש ונכלם על השימוש הציני הזה ומאוד מקווה שזה לא על דעת ראשי ומנהלי הישיבה. ‏בתקופה הקרובה הם ינסו לעשות הכל כדי לנרמל את עצמם בציבור. ‏נוכלים אמורים להישאר בחוץ, בנימוס פשוט לומר להם - לא תודה, לא לשימוש ציני בנו".

שקד עצמה השיבה לו: "‏אני נבוכה מהתגובה שלך, ומתביישת בשבילך גם בתור קצין צהל וגם בתור רב. אתה מסית נגדי באופן אישי, למרות שאתה יודע שאין מישהי שפעלה כמוני במסירות לטובת ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות, מתוך אמונה בשילוב ספרא וסייפא, טובי הבחורים נמצאים שם.

‏חבל שאתה מציע רק פילוג ושנאה במקום אהבה ואחווה בעם ישראל. ואחרי שיחות עם חברים בציונות הדתית, מתברר שלא רק אני מתביישת בך אלא גם הציבור שאתה מתיימר לייצג. דרכי תשובה לא ננעלו, ראוי לך להרהר בדברים ולבקש מחילה על הלבנת הפנים".

הרב תורג'מן השיב וענה לה: "‏שום דבר לא ישנה את העובדה שאת וחברייך בראשות הנוכל נפתלי, הגיתם והקמתם ממשלת שמאל קיצונית ומטורפת, תדלקתם את האחים המוסלמים והזנתם את הפרוגרסיבים בדלק רב.

‏כל כסף ששפכת על ישיבות ההסדר לא ישנה את העובדה הזו, וכמה שתרדו עלי אישית את וכל צבא המגיבים והמלייקים,

‏לא יגרום לי להירתע מלומר מולכם את האמת הזו, שוב ושוב ושוב. ‏הציוץ הבזוי שלך גם מראה כמה אין בך לא חרטה ולא תשובה, ומראה כמה חשוב להתריע מפניכם.

‏אחדות ואהבת ישראל הם לא מילים מכובסות לטשטוש הבדלים ואהבת מוסלמים. אחדות ואהבת ישראל הם סביב ערך משותף - עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. ‏כל רבני ישראל נגדך באופן גורף, לא ניתן לכם מסע בחירות ונרמול ציבורי קל. ‏שבי בביתך ועשי תשובה".

בתגובה, גולשים רבים הצטרפו לטענותיו של הרב, טענו כי המעשה של שקד ובנט הוא בלתי נסלח וקראו לציונות הדתית להדיר את השניים מכל אירוע חברתי כזה או אחר.