מבמת האירוויזיון להליכה עם קביים: נועם בתן נפצע בטיול בחו"ל

נועם בתן בשיחה עם הנשיא

אחרי התקופה האינטנסיבית והטירוף שליווה אותו סביב האירוויזיון, הזמר נועם בתן החליט לקחת פסק זמן מיוחל וטס לחופשה פוטוגנית במיוחד ברומא ובטוסקנה. אלא שהטיול הרומנטי והרגוע קיבל תפנית פחות צפויה, והפך לדרמה רפואית קטנה מעבר לים.

בתן שיתף הלילה (חמישי) את עוקביו באינסטגרם בתמונה מתוך הטיול, כשהוא מחזיק קביים ומציג חיוך ענק למרות הסיטואציה.

"כן, הצלחתי לנקוע את הרגל בחופשה", כתב הזמר והרגיע מיד את המעריצים המודאגים: "אבללל לא לדאוג, קיבלתי טיפול והכל בסדר ברוך השם! שבוע הבא חוזרים בכל הכוח להופעות ולהכנות".



למרות הפציעה המבאסת וההליכה המאתגרת עם קביים ברחובותיה המרוצפים של איטליה, נראה שבתן שומר על מצב רוח מרומם וממש לא נותן לנקע להרוס לו את המנוחה. נאחל לו החלמה מהירה.