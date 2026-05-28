מבמת האירוויזיון להליכה עם קביים: נועם בתן נפצע בטיול בחו"ל

אחרי הטירוף שחווה בתקופה האחרונה, הזמר יצא לחופשת רענון ברומא ובטוסקנה – שהסתיימה בתקרית כואבת

י"ב סיון התשפ"ו
נועם בתן בשיחה עם הנשיא צילום: מתוך הסרטון של כאן 11

אחרי התקופה האינטנסיבית והטירוף שליווה אותו סביב האירוויזיון, הזמר נועם בתן החליט לקחת פסק זמן מיוחל וטס לחופשה פוטוגנית במיוחד ברומא ובטוסקנה. אלא שהטיול הרומנטי והרגוע קיבל תפנית פחות צפויה, והפך לדרמה רפואית קטנה מעבר לים.

בתן שיתף הלילה (חמישי) את עוקביו באינסטגרם בתמונה מתוך הטיול, כשהוא מחזיק קביים ומציג חיוך ענק למרות הסיטואציה.

"כן, הצלחתי לנקוע את הרגל בחופשה", כתב הזמר והרגיע מיד את המעריצים המודאגים: "אבללל לא לדאוג, קיבלתי טיפול והכל בסדר ברוך השם! שבוע הבא חוזרים בכל הכוח להופעות ולהכנות".

חשבון האינסטגרם של נועם בתןנועם בתן נפצע בחופשהצילום: חשבון האינסטגרם של נועם בתן

למרות הפציעה המבאסת וההליכה המאתגרת עם קביים ברחובותיה המרוצפים של איטליה, נראה שבתן שומר על מצב רוח מרומם וממש לא נותן לנקע להרוס לו את המנוחה. נאחל לו החלמה מהירה.

