בת 11 מהשומרון הקדישה את המדליה בג'ודו לקצין שנפל

כבוד לישראל: מול יריבות הגדולות ממנה בשנתיים וב-20 ק"ג, אלומה בת ה-11.5 מהיישוב שקד קטפה את מדליית הארד בגביע האוסטרי היוקרתי וזאת למרות פציעה קשה ושגרת מלחמה

יש מדלייה בשומרון והיא מרגשת. אלומה אילוז בת ה-11.5, תושבת היישוב שקד שבצפון השומרון, טיפסה על הפודיום וזכתה במדליית הארד ב"גביע האוסטרי" בג'ודו.

מדובר באחת התחרויות הנחשבות והחזקות ביותר בעולם לגילי ילדים ונוער, בהשתתפות מאות מתחרים מ-20 מדינות שונות ברחבי אירופה.

שבר בקרסול עצר את האימונים לחצי שנה

הדרך של אלומה למדליה הבינלאומית הייתה רצופה במכשולים שהיו שוברים גם ספורטאים בוגרים. היא הגיעה לתחרות לאחר חצי שנה ארוכה ללא קרבות, בעקבות פציעה קשה שבה שברה את הקרסול. מיד לאחר שהחלימה, פרצה המלחמה מול איראן, שהובילה לביטול תחרויות מכינות רבות ושיבשה לחלוטין את שגרת האימונים התקינה בארץ.

יריבה שגבוהה ב-27 ס"מ ו-20 קילו

למרות הנתונים המורכבים, קיבל מאמנה הישיר החלטה אמיצה: להקפיץ את אלומה לקטגוריית גיל גבוהה ומאתגרת בהרבה – עד גיל 14.

בקרב המכריע על מדליית הארד, מצאה את עצמה הילדה מהשומרון בקרב "דוד מול גוליית" קלאסי, מול יריבה אירופית הגדולה ממנה בשנתיים, הגבוהה ממנה ב-27 סנטימטרים ושוקלת כ-20 קילוגרמים יותר ממנה. אלומה לא נבהלה מהפרשי הגיל והמשקל; בנחישות ברזל היא ביצעה תרגיל מתוחכם המשלב כוח, טקטיקה ותעוזה – אותו למדה מהמדליסטית האולימפית רז הרשקו – והכניעה את היריבה לקול תשואות הקהל.

אלומה אילוז מול הגוליית האוסטרית (אלירן אילוז)

ההישג המרשים הזה אינו מקרי. אלומה מנהלת שגרת אימונים נוקשה ותובענית של שישה ימים בשבוע, הכוללת אימוני טקטיקה, קרבות, קרוספיט ואימונים אישיים. היא מתאמנת במועדון "מיטב נתניה" – המועדון המוביל בארץ בעולם הג'ודו, ממנו צמחו המדליסטיות האולימפיות ירדן ג'רבי, רז הרשקו, ענבר לניר, גפן פרימו ושירה ראשוני.

אלומה מתאמנת תחת הדרכתו של המאמן מרט מרגוליס ושרביטו של מאמן העל של נבחרת הנשים של ישראל, שני הרשקו, מה שמצריך ממנה וממשפחתה נסיעה יומיומית של 50 דקות לכל צד.

במקביל להצטיינותה על המזרן, אלומה היא תלמידת כיתה ו' מצטיינת בבית הספר התורני לבנות "כנפי רוח" בחריש. המחנכות שלה מספרות על ילדה שמביאה את היכולות, המשמעת העצמית והנחישות מהמזרן ישירות אל ספסל הלימודים, ומהווה מופע של שילוב בין ספרא וסייפא.

הניצחון הוקדש לנועם רביד הי"ד

מעבר להישג הספורטיבי, מה שריגש את הנוכחים יותר מכל היה אופייה הערכי של האלופה הצעירה. את העלייה לפודיום הבינלאומי בחרה אלומה להקדיש לזכרו של בן משפחתה, סרן נועם רביד ז"ל, שנפל בקרב הגבורה ברצועת עזה.

על הפודיום עם התמונה של סרן נועם רביד הי"ד צילום: אלירן אילוז

התחרות התקיימה בדיוק בתאריך נפילתו של נועם, ובתוך שמחת הניצחון הגדולה בחרה אלומה לעצור, להניף את דגל ישראל ולזכור את הלוחמים שחרפו את נפשם ועשו הכל כדי שנוכל להמשיך לחיות בארץ חיים שקטים. המחווה הזו הותירה רושם עמוק על הקהל והדגישה את החיבור העמוק של הדור הצעיר לשורשים ולמחיר התקומה.

דגן: "אלומה היא סמל ומופת לנוער שלנו בשומרון"

ההתפתחות המקצועית וההישגים של אלומה מלווים מקרוב כבר שלוש שנים על ידי המועצה האזורית שומרון וראש המועצה, יוסי דגן, אשר מסייע בהוצאות הרבות הכרוכות בנסיעות, ציוד ובתחרויות בינלאומיות באמצעות מלגה מיוחדת.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, שיבח השבוע בהתרגשות את ההישג של הג'ודאית הצעירה ואמר: "אלומה היא סמל ומופת לנוער שלנו בשומרון. היא מביאה איתה עוצמה שקטה, צניעות ואהבת הארץ. היכולת שלה להתעלות מעל פציעה קשה ומעל קשיי המלחמה, ולנצח יריבות גדולות ומנוסות ממנה בחו"ל היא השראה לכולנו. המועצה תמשיך לעמוד לצדה ולתמוך בה, ואין לי שום ספק שהיא עוד תגיע לפסגות הגבוהות ביותר ותביא גאווה עצומה למדינת ישראל כולה".