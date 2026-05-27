מרגש: 8 נערים שחולצו מכפרים ערביים חגגו בר מצווה בירושלים

נערים שנולדו לאם יהודייה ואב מוסלמי בכפרים ובערים מעורבות חגגו אירוע בר מצווה בכותל יחד עם ארגון יד לאחים וחב"ד נתניה. "לראות את הנערים עולים לתורה בירושלים לאחר שנים של ניתוק וקשיים - זה רגע מרגש ומחזק"

שמונה נערים, בנים לאם יהודייה ואב מוסלמי, חגגו השבוע טקס בר מצווה מרגש ברחבת הכותל המערבי, לאחר שנים מורכבות של חיים בכפרים ובערים מעורבות. מדובר בילדים שחולצו יחד עם אימותיהם על ידי יד לאחים, שממשיך ללוות אותם גם כיום במסגרת תהליך החיבור מחדש לחיים יהודיים ולמסורת ישראל. הטקס נערך בשיתוף עם חב״ד נתניה, וכלל עלייה לתורה של הנערים בזה אחר זה באווירה חגיגית ומרגשת במיוחד.

בשבוע שעבר התקיים אירוע הכנה נוסף לקראת בר המצווה, במסגרתו הוענקו לנערים ערכות תפילין וטלית מהודרות. במהלך האירוע בכותל לוו הנערים על ידי בני משפחותיהם ואנשי הארגון, כאשר אחד מהם הגיע יחד עם שני אחיו הגדולים שעדיין מתגוררים בכפר ערבי. לאחר התפילה והטקס נערך עבור המשתתפים גם סיור במנהרות הכותל, כחלק מחיזוק תחושת השייכות והחיבור לשורשים היהודיים. בארגון הוסיפו כי בתקופה הקרובה צפוי להתקיים עבור הנערים אירוע נוסף, במטרה להעצים עוד יותר את חוויית בר המצווה וההשתלבות בחיים יהודיים מלאים.

אחת האימהות, שחולצה לפני מספר שנים לאחר קשר ממושך עם בן זוג מוסלמי, סיפרה בהתרגשות: "הטקס בכותל היה עוצמתי ומלא קדושה, רגע שלא נשכח לעולם. הכול היה מושקע, מכובד ומרגש ברמה שאי אפשר להסביר במילים, וגם הסיור במנהרות הכותל נגע בלב וחיבר אותנו לשורשים, לעם שלנו ולכוח של המסורת היהודית". לדבריה, עבור ילדיה מדובר בציון דרך משמעותי במיוחד לאחר השנים המורכבות שעברו על המשפחה. היא הודתה לאנשי הארגון שליוו את המשפחות לאורך הדרך וסייעו להן לפתוח דף חדש.

ביד לאחים אמרו כי ההתרגשות באירוע הייתה גדולה במיוחד נוכח סיפור חייהם של הנערים והדרך הארוכה שעברו עד לרגע זה. בארגון ציינו כי "חגיגת בר המצווה בכותל מסמלת עבור הילדים והמשפחות חיבור מחודש לעם ישראל, למסורת ולזהות היהודית שלהם. לראות את הנערים עולים לתורה בירושלים לאחר שנים של ניתוק וקשיים - זה רגע מרגש ומחזק עבור כולנו. לצד זו צריך לזכור שלצערנו עדיין ישנן ילדים יהודים רבים נוספים שעדיין מסתובבים בכפרים ולא מודעים ליהדותם ויש לפעול להשיב גם אותם לחיק היהדות".