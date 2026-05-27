עדיין לא בביירות: צה"ל תקף תשתיות של חיזבאללה בבקעא

בצה"ל אישרו כי החלו בגל תקיפות נרחב נגד תשתיות של חיזבאללה בבקעא ובדרום לבנון - אך עדיין נמנע מלתקוף בביירות. ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-150 תשתיות של ארגון הטרור

גל התקיפות הנוכחי הוא האחרון בסדרה של תקיפות שצה"ל ביצע בעומק לבנון בימים באחרונים. עם זאת, בשלב זה עדיין לא בוצעו תקיפות ברובע הדאחייה של ביירות מזה 3 שבועות - כשלפי הדיווחים, ייתכן כי ההימנעות מתקיפה בבירת לבנון מגיעה בעקבות הוראה אמריקנית לדרג המדיני.

תקיפת תשתיות בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

לאורך היממה האחרונה, כוחות צה"ל תקפו יותר מ-150 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה, בדרום לבנון וכן באזורים נוספים במדינה - בהם צור, נבטיה והבקעא. מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ממשיך לתקוף תשתיות טרור ומחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה".