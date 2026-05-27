שוב: מספר רחפני נפץ נפלו בשטח ישראל, האירועים מתוחקרים

בפעם הרביעית השבוע, צה"ל אישר כי מספר רחפני נפץ נפלו בשטח ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. עוד נאמר כי כל האירועים מתוחקרים

אזעקות צבע אדום נשמעו היום (רביעי) ביישוב שלומי, בראש הנקרה ובחוף בצת, עקב חשד לחדירת כלי טיס עוין. בצה"ל אישרו בהמשך כי זוהו מספר רחפני נפץ שנפלו בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון.

בהודעת דובר צה"ל נאמר כי אין נפגעים, וכלל האירועים מתוחקרים. בנוסף, דווח כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

זו הפעם הרביעית בשבוע האחרון שבו רחפני נפץ של חיזבאללה מצליחים לחדור לשטח ישראל ומתפוצצים סמוך לגבול לבנון. רק אתמול נרשמו שתי תקריות כאלו, כשבבוקר דווח על נפילת רחפן נפץ אחד, ובשעות הצהריים נרשמו מספר רחפנים שנפלו בשטח הארץ - זאת במקביל ליירוט של מספר רחפני נפץ נוספים ששוגרו על ידי חיזבאללה. בכל האירועים לא דווח על נפגעים.