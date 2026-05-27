לראשונה: התרעה מקדימה ניתנה בצפון עקב ירי מלבנון

יום אחרי ההודעה על השינוי של פיקוד העורף, הלילה (בין שלישי לרביעי) הופעלה לראשונה התראה מקדימה בעקבות ירי מלבנון. בשעה 3:35 לפנות בוקר ניתנה התראה לתושבי קו העימות בעקבות "איום מלבנון", כשהתושבים נקראו להתקרב למרחב המוגן - ו-2 דקות לאחר מכן נשמעו אזעקות בפועל.

"זוהה שיגור לאזורך. התרעות עלולות להתקבל בתוך זמן קצר, יש להתקרב כעת למרחב מוגן" נכתב בהודעה של פיקוד העורף. "במקרה של קבלת התרעה, יש להיכנס למרחב המוגן ולהישאר בו עד לקבלת הנחיה מפורשת".

כאמור, דקות ספורות אחרי ההתראה המקדימה נשמעו אזעקות בקריית שמונה ובתשעה יישובים נוספים בקו העימות. בצה"ל אמרו כי זוהה שיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. לא דווח על נפגעים או על נזק.