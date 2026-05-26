שוב: רחפן נפץ התפוצץ בשטח ישראל, אין נפגעים

דובר צה"ל אישר כעת (שלישי) כי רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ בשטח מדינת ישראל, בסמוך לגבול עם לבנון. לא דווח על נפגעים באירוע.

זו הפעם השנייה השבוע שבה רחפן נפץ של חיזבאללה מצליח לחדור לשטח ישראל, אחרי שאירוע דומה התרחש גם ביום ראשון האחרון באזור רכס רמים. הרחפן התפוצץ וגרם לשריפה, אך לא נרשמו נפגעים בגוף.

אמש דווח על פגיעת רחפן נפץ בבית במטולה, אך בהמשך צה"ל עדכן כי היה מדובר בכלי טיס בלתי מאויש ששוגר על ידי חיזבאללה. שני כטב"מים נוספים שוגרו על ידי ארגון הטרור באותו אירוע, כשאחד מהם פל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, ונוסף נפל במרחב בו פועלים כוחות צה״ל בדרום לבנון. בשני האירועים אין נפגעים.