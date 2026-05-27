אירוע ירי קשה באזור בערערה: נקבע מותה של בת ה-7

הפשע משתולל: קטינה נפגעה באורח קריטי מירי שבוצע לעברה ביישוב ערערה. צוותי מד"א פינו אותה לבית החולים תוך פעולות החייאה אך נקבע מותה. כוחות משטרה גדולים פתחו בחקירת הנסיבות בתוך נעצרו מספר חשודים

אירוע ירי חמור ומזעזע התרחש לפני זמן קצר ביישוב ערערה שבוואדי ערה: ילדה כבת 7 נרצחה היום (רביעי) לאחר שנורתה. כוחות משטרה גדולים זרמו לזירה מיד עם קבלת הדיווח הרשמי.

צוותי רפואה של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לילדה טיפול מציל חיים ראשוני בשטח, ופינו אותה בדחיפות לבית החולים כשהיא סובלת מפציעות חודרות, ללא דופק וללא נשימה, תוך כדי ביצוע פעולות החייאה מתקדמות אך בבית החולים נקבע מותה.

המשטרה פתחה בחקירה: הרקע פלילי

מדוברות המשטרה נמסר כי שוטרי תחנת עירון פתחו בחקירה מאומצת מיד עם קבלת הדיווח על הירי לעבר הקטינה. כוחות גדולים של התחנה, יחד עם חוקרי הזירה הפלילית (מז"פ), נמצאים כעת במקום והחלו באיסוף ראיות, סריקות נרחבות וגביית עדויות מהנוכחים באזור.

במשטרה מדגישים כי על פי הממצאים הראשוניים, הרקע לאירוע הירי הוא ככל הנראה פלילי. מבירור ראשוני בשטח עולה כי ככל הנראה מדובר בקטטה מקומית שהתפתחה והסלימה בין שכנים במקום.





פראמדיקית מד"א חוה סופרפין וחובש מד"א ירין חרבי סיפרו: " חברנו אל הילדה שהובאה אלינו ברכב פרטי כשהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלה חודרת, הנוכחים במקום סיפרו לנו שהיא ככל הנראה נפגעה מאירוע אלימות , ביצענו בה פעולות החייאה שכללו עצירת דימומים עיסויים והנשמות ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה אנוש."