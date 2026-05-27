הרמטכ"ל מגנה את השחתת בית הנגד: "ניסיון לפגוע ולהרתיע"

הרמטכ"ל גינה את ניסיון הפריצה לביתו של נגד האבטחה במחנה בית ליד והשחתת הבניין: "רואה בחומרה כל ניסיון לפגוע ולהרתיע את משרתיי צה״ל המגנים על המדינה מלבצע את תפקידם כחוק"

אחרי שעשרות חרדים קיצוניים הפגינו הלילה (בין שלישי לרביעי) מחוץ לדירתו הפרטית של נגד האבטחה של מחנה בית ליד (כלא 10), הרמטכ"ל אייל זמיר גינה בחריפות כעת את השחתת רחבת הבניין ואת ניסיון הפריצה לבית הנגד. לדבריו, "מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת".

"אני מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל ניסיון לפגוע ולהרתיע את משרתיי צה״ל המגנים על המדינה מלבצע את תפקידם כחוק" אמר זמיר. "צה״ל מצפה מרשויות אכיפת החוק והסדר לפעול בנחישות כנגד הפורעים".

כאמור, במהלך הלילה עשרות מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לביתו של נגד האבטחה במחנה בית ליד, כשהם דפקו על דלת הבית בחוזקה וצעקו "משטרה צבאית לפתוח, גם אנחנו יודעים להגיע בכאלה שעות" וכן "נמות ולא נתגייס". עוד דווח כי המפגינים השחיתו אזורים נרחבים מהלובי של הבניין, וגרמו נזק לארונות החשמל של בית הנגד.