עשרות חרדים התפרעו מחוץ לתחנת המשטרה בעקבות מעצר עריק

שרות מפרי סדר פשטו הלילה (שלישי לרביעי) על תחנת המשטרה האזורית, פתחו בהתפרעויות קשות וגרמו נזק רב לרכוש משטרתי. המהומה ההמונית פרצה בעקבות מעצרו של נהג שהתגלה כעריק מצה"ל, והובילה לעימותים ישירים בין המתפרעים לבין כוחות הביטחון.

האירוע החל כאשר שוטרי מחוז ש"י זיהו רכב הנוסע בצורה פרועה ומסכנת חיים בכביש 60. השוטרים סימנו לנהג לעצור ועיכבו אותו לבדיקה בצד הדרך. במהלך בדיקת פרטיו במסופי המשטרה, התברר כי הנהג הינו עריק מצה"ל הדרוש לחקירה. בעקבות הממצאים, הוא נעצר במקום והועבר בהמשך ישירות לידי גורמי הצבא והמשטרה הצבאית.

הפכו נגרר וניסו לפרוץ לתחנה

מעצרו של העריק הצית תסיסה מהירה בשטח. כעבור זמן קצר בלבד, הגיעו עשרות מפרי סדר אל מחוץ לתחנת המשטרה בבנימין והחלו להשתולל במקום בצורה אלימה. על פי דיווח המשטרה, ההמון המשולח פתח בהתפרעות קשה שכללה הפיכת נגרר משטרתי, הבערת קרטונים, עיקום גדרות היקפיות ואף גרימת נזק פיזי לדלת יציאת החירום של תחנת המשטרה.

שוטרי התחנה, שהבינו את גודל האירוע, הזעיקו תגבורת ופעלו באופן מיידי יחד עם לוחמי יס"מ ולוחמי משמר הגבול (מג"ב) כדי להדוף את ההמון. הכוחות השתמשו בכוח ובאמצעים לפיזור הפרות סדר (אמל"ס) עד להרחקתם ופיזורם המלא של המתפרעים מהאזור.

במהלך הדיפת המהומות בשטח, זיהו הלוחמים עריק צה"ל נוסף אשר לקח חלק פעיל בהפרת הסדר האלימה. הוא עוכב מיידית על ידי השוטרים, ובתום המהומה הועבר גם הוא לידי המשטרה הצבאית להמשך טיפול. במשטרה רואים בחומרה את התקיפה הישירה על מתקן משטרתי ומדגישים כי חקירת האירוע נמשכת לצורך מעצר מתפרעים נוספים.