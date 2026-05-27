שריפה נרחבת פרצה בסופר כשר בלונדון, הנסיבות נחקרות

שריפה נרחבת פרצה בסופרמרקט כשר בשכונת גולדרס גרין בלונדון, כשעשרות צוותי כיבוי הוזנקו לזירה ופועלים לכיבוי הלהבות. בשלב זה נסיבות פריצת השריפה לא ידועות

שריפה נרחבת פרצה הבוקר (רביעי) בסופרמרקט הכשר "Kosher Kingdom" בשכונת גולדרס גרין שבצפון-מערב לונדון, כשעשרות צוותי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה נסיבות פריצת הסיבה לא ידועות, אך דווח כי נפתחה חקירה - כשעל פי ההערכות, ייתכן והשריפה פרצה כתוצאה מקצר חשמלי.

A large fire broke out at a major kosher supermarket in Golders Green, a heavily Jewish area of London. Authorities said the cause remains unknown. pic.twitter.com/RmXViDjoF2 — ILRedAlert (@ILRedAlert) May 27, 2026

שירותי הכבאות המקומיים עדכנו כי הדיווח הראשון על השריפה התקבל בשעה 6:57 בבוקר (לפי שעון מקומי), ובסך הכל התקבלו עד כה 59 דיווחים על השריפה הנרחבת. כ-100 כבאים הוזנקו לזירה ב-15 רכבי כיבוי, ונאמר כי הכוחות משתמשים בסולם בגובה של 32 מטר כחלק מהמאמץ לכבות את הלהבות.

"לוחמי האש פועלים כעת לכבות את השריפה. אנו ממליצים למתגוררים באזור לסגור חלונות ודלתות בזמן הזה, בעקבות העשן הרב שנוצר" נמסר. "חלק מהכבישים באזור נחסמו לתנועה, ותושבי האזור נקראים להימנע מלהגיע למקום".

שכונת גולדרס גרין נחשבת כאחד ממרכזי הקהילה היהודית בלונדון, ובחודשים האחרונים נרשמו מספר אירועי טרור אנטישמיים בשכונה - בראשם פיגוע הדקירה שנרשם באפריל האחרון מחוץ לבית הכנסת בעיר, בו 2 יהודים נפצעו באורח קשה.

