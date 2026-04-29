לונדון: שני חרדים נדקרו מחוץ לבית כנסת, מצבם קשה

דיווח ראשוני: שני חרדים נפצעו לאחר שנדקרו היום (רביעי) מחוץ לבית כנסת בשכונת גולדרס גרין שבצפון-מערב לונדון. התוקף, שלפי הדיווחים רץ לאורך הרחוב כשהוא חמוש בסכין, נוטרל ונעצר בזירה.

במשטרה אמרו כי פתחו בחקירה, אך בשלב זה נסיבות האירוע אינן ברורות. שני הפצועים פונו להמשך טיפול בבית החולים, כשנאמר כי מצבם קשה אך יציב.

שכונת גולדרס גרין נחשבת כאחד ממרכזי הקהילה היהודית בלונדון, ובשבועות האחרונים נרשמו מספר אירועי טרור אחרים בשכונה - ביניהם הצתת אמבולנסים של ארגוני הקהילה היהודית בחודש שעבר.

ביום ראשון האחרון דווח כי כוחות היחידה ללוחמה בטרור עצרו גבר בן 37 ממחוז דבון, אשר חשוד בהכנת מעשי טרור ומעורבות בהצתת האמבולנסים. החשוד הועבר לחקירה, ונבדק קשר לסדרת תקיפות נגד יעדים אחרים של הקהילה היהודית בלונדון.

