תקיפה מדוייקת: צפו בתיעוד מרגעי החיסול של מוחמד עודה

לאחר קבלת האישור על חיסולו של מוחמד עודה, בצה"ל מפרסמים תיעוד מתקיפת הבניינים בעזה שבהם הסתתר ראש הזרוע הצבאית של חמאס

בצה"ל אישרו באופן רשמי כעת (רביעי) את חיסולו של מוחמד עודה, ששימש כראש הזרוע הצבאית של חמאס לאחר חיסולו של עז אלדין חדאד, וכראש מטה המודיעין של ארגון הטרור. בתיעוד שפורסם על ידי דובר צה"ל נראו רגעי התקיפה בעיר עזה.

צפו בתיעוד:

רגעי החיסול של מוחמד עודה (צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי "במסגרת הפעילות המשותפת של צה"ל ושב"כ לחיסולו של המחבל מוחמד עודה, הותקפו מספר מבנים בלב העיר עזה אשר שימשו כמסתור עבורו, זאת לאחר מעקב מודיעיני של חודשים ארוכים במטרה להתחקות אחר תנועותיו ותנועות סייעניו בארגון. במקביל הותקפה דירה סמוכה של מחבל חמאס שפשט ב-7 באוקטובר והיווה חלק ממעגל הסייענים של עודה".

כאמור, עודה שימש כראש הזרוע הצבאית של חמאס בשבועיים האחרונים, כשהוא החליף בתפקיד את עז אלדין חדאד - שחוסל בעצמו לפני 11 יום. בשנים האחרונות, עודה שימש כראש מטה המודיעין של חמאס - כשבמסגרת תפקידו, הוא היה אחראי על תכנון ותכלול מטרות התקיפה והפשיטה של ​​מחבלי חמאס במסגרת הטבח של ארגון הטרור ב-7 באוקטובר.

בנוסף, לאורך המלחמה עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בצה"ל אמרו כי מערך המודיעין של ארגון הטרור חמאס בפיקודו תמך את פעולות הטרור של הארגון, וסיפק את המעטפת לפעולותיו אשר היוו איום על הלוחמים ואזרחי ישראל.

"עודה הוא מאחרוני המפקדים הבכירים בזרוע הצבאית של חמאס שפיקדו על התכנון ועל ההוצאה לפועל של טבח ה-7 באוקטובר ועל ניהול הלחימה נגד כוחות צה"ל" נמסר. "חיסולו מהווה פגיעה משמעותית בניסיונות השיקום של ארגון הטרור חמאס".