רק 11 יום בתפקיד: צה"ל תקף את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס

בעזה מדווחים כי צה"ל תקף דירת מגורים בה ככל הנראה היה מפקד הזרוע הצבאית החדש של חמאס - מוחמד עודה. הוא מאחרוני מתכנני ה-7.10 והחליף את עז אדין אל חדאד שחוסל לפני 11 יום

אחרי 11 יום בלבד בתפקיד, צה"ל ניסה לחסל את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה. אין עדין אישור על מותו.

זירת החיסול בעזה

בעזה מדווחים כי צה"ל תקף דירת מגורים בשכונת רימאל. בה ככל הנראה היה עודה. זו אותה שכונה בה התגורר גם קודמו בתפקיד. עודה הוא מאחרוני מתכנני ה-7.10 והחליף את עז אדין אל חדאד שחוסל לפני 11 יום.



מוחמד עודה עם מפקד חטיבת חאן יונס, ראפע סלאמה, דובר חמאס אבו עוביידה וראש הזרוע הצבאית מוחמד דף צילום: ללא קרדיט

ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו: "בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל תקף כעת בעזה את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר.

עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן טבח ה-7 באוקטובר, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין אל-חדאד - שחוסל בתקיפת צה״ל ברצועת עזה לפני כשבועיים.

עודה היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל.

ברכות לצה״ל ושב״כ על המאמץ המתמשך לחיסול אויבינו. נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח ה-7 באוקטובר. במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם".