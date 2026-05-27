כ"ץ מאשר רשמית: חוסל מפקד הזרוע הצבאית של חמאס

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר באופן רשמי כי ישראל חיסלה את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה: "כולם בני מוות בכל מקום"

עכשיו זה רשמי: יום אחרי התקיפה הדרמטית ברצועת עזה, שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר באופן סופי כי ישראל חיסלה את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה.

"מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום" אמר כ"ץ. "בשם ראש הממשלה ובשמי, ברכות לצה״ל ולשב״כ על הביצוע המבריק".

"התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום" הוסיף. "התחייבנו שהחמאס לא ישלוט אזרחית וצבאית בעזה וכך יהיה, וגם תוכנית ההגירה מרצון מעזה תיושם - הכל בעיתוי ובאופן הנכון".

כאמור, אמש דווח כי צה"ל תקף דירת מגורים בשכונת רימאל, בה ככל הנראה היה עודה. זו אותה שכונה בה התגורר גם קודמו בתפקיד. עודה היה מאחרוני מתכנני ה-7 באוקטובר, אז כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס, והוא החליף את עז אדין אל חדאד שחוסל לפני 11 יום.