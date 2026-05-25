ליברמן בתרחיש אימים: "זה רק עניין של זמן"

יו"ר ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן, התייחס היום (שני) בישיבת הסיעה לאיום הרחפנים בלבנון ואמר: "זה רק עניין של זמן שאותם רחפני נפץ יפגעו גם בתל אביב ובירושלים - מציע להתעשת, להכריע את חיזבאללה".

הרמטכ"ל אייל זמיר השתתף אמש בדיון הקבינט המצומצם, כשבדבריו הביע ביקורת קשה על המדיניות בצפון וקרא להרחיב את התקיפות בלבנון כתגובה לתקיפות רחפני הנפץ שבוצעו נגד חיילי צה"ל.

זמיר הגיע לדיון אחרי ביקור בחטיבה 401 בצפון, והיה במפקדה בזמן שסמל נהוראי לייזר ז"ל נהרג מפגיעת רחפן נפץ. "אי אפשר לעבוד עם פינצטה" אמר, כשהוא תוקף את מדיניות הריסון בלבנון. "צריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים בביירות וצור כדי להרתיע".

עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו התנגד להרחבת התקיפות, כשהוא דרש פתרונות מיגון וחדש על דרישתו מצה"ל לעבוד מהר ולגבש מענה לבעיה הקשה. בתגובה, גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חיזק את עמדת הרמטכ"ל כשאמר כי "צריך להפיל 10 בניינים בביירות על כל 10 רחפנים".

במקביל, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר גם הצטרף לעימות עם נתניהו, כשהבהיר: "אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ, הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזהראני ולחזור למלחמה עצימה".