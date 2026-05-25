דרכו האחרונה: נהוראי לייזר ז"ל יובא למנוחות באילת

בעיריית אילת פרסמו את פרטי הלווייתו של סמל נהוראי לייזר ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון אחרי שנפגע מרחפן נפץ

שעות אחרי שהותר לפרסום על נפילתו של סמל נהוראי לייזר ז״ל, בעיריית אילת פרסמו כעת את פרטי הלווייתו שתתקיים היום (שני) בשעה 17:00 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. החל מהשעה 16:15 תחלק העירייה דגלי ישראל בכניסה לבית העלמין.

"העיר אילת מרכינה ראש בכאב ומשתתפת בצערה הכבד של המשפחה על נפילתו של סמל נהוראי לייזר ז"ל, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת 'עקבות הברזל' (401), שנפל בקרבת דרום הלבנון, בן 19 בנופלו" נמסר. "נהוראי ז״ל, מטובי בניה של העיר אילת, בן למשפחה אילתית ותיקה, בנם של רותם (גננת) ולוסיאן לוצ׳י (עיריית אילת). אחיהם הקטן של מאי ורואי".

עוד נאמר כי נהוראי היה "בוגר מערכת החינוך של אילת. למד בבית ספר יסודי 'הרי אילת' ובבית ספר התיכון ע"ש 'גולדווטר'. כנער היה פעיל בתנועות הנוער 'דילר' ו'מד״צים', המשיך לשנת שירות ולאחריה התגייס להנדסה קרבית. נהוראי ז״ל, גיבור ישראל, מלח הארץ, שלחם בגבורה למען הגנה על מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך".



