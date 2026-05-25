הותר לפרסום: סמל נהוראי לייזר נפל בקרב בדרום לבנון

דובר צה״ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום כי סמל נהוראי לייזר ז״ל, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 של עוצבת “עקבות הברזל” (401), נפל בקרב בדרום לבנון.
הודעה נמסרה למשפחתו על ידי נציגי צה״ל. לאחר מותו הועלה מדרגת רב״ט לדרגת סמל.
בצה״ל עדכנו כי במהלך אותו אירוע שבו נהרג לייזר ז״ל, נפצע חייל נוסף באורח קשה. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה.
לפי הפרטים הראשוניים, אמש בשעה 15:30 אחר הצהריים שיגר חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כוח צה״ל שפעל באזור הכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון, סמוך לבינת ג׳בייל ובמרחק של כ־5 קילומטרים מגבול ישראל.
הרחפן פגע בחלקו העליון של נגמ״ש הנדסי מסוג נמר״ה (נגמ״ש מרכבה הנדסי) והתפוצץ עליו. כתוצאה מהפגיעה והריסס שנגרם ממנה, נהרג סמל נהוראי לייזר ז״ל.
תגובות