חגי לובר: "כבר מזמן שהעם לא נחלק לשמאל וימין"

האב השכול כתב ברשתות החברתיות שיר המתייחס לנפילתו של נהוראי לייזר ז"ל בלבנון: "כבר מזמן שהעם הזה נחלק למי שיש לו קרובים בלבנון, ולמי שממשיך כרגיל את שגרת חייו"

האב השכול חגי לובר פרסם הבוקר (שני) פוסט בו הגיב לנפילתו של סמל נהוראי לייזר ז"ל בקרב בדרום לבנון, כשבדבריו התייחס להתנהלות הציבור בזמן המלחמה הקשה בלבנון בחודשים האחרונים.

"כבר מזמן שהעם לא נחלק לשמאל לימין, ולא לבעד ביבי ולא למתנגדים" כתב לובר. "כבר מזמן שהעם הזה נחלק למי שיש לו קרובים בלבנון, ולמי שממשיך כרגיל את שגרת חייו".

"ואלו שאין להם, פנויים לדון ברצינות תהומית באיזו סאטירה טיפשית, ופנויים לדון בתאריך הבחירות המדויק. ובמה אמר ההוא על ההוא בתוכנית 'האח'" המשיך. אבל מי שיש לו קרובים בלבנון, אוזניו נחרשות בזמזום רחפנים, ועיניו חרדות מכותרות בעיתונים, וליבו ומוחו וגופו וכל קרביו שואלות האם הותרו לפרסום קרוביו".

לובר סיכם את הפוסט שלו באמירה נוקבת: "וכך מתנהל העם, חציו שפוי וחציו מטורף. ורק לא הוחלט באופן סופי, על מי התווית ומי הוא מי. עוד הותר לפרסום".