חגי לובר פונה לקואליציה: "בבקשה מכם, אל תכנעו ללחצים"

האב השכול חגי לובר פנה לחברי הקואליציה בצל המשבר מול החרדים וקרא שלא להעביר את חוק הגיוס: "זו יריקה בפרצופם של הלוחמים. לא נצביע למפלגה שתביע בחוק הזה תמיכה"

על רקע המשבר מול המפלגות החרדיות, האב השכול חגי לובר פרסם הבוקר (רביעי) קריאה לחברי הקואליציה וקרא להם להמשיך להתנגד לחוק הגיוס - גם במחיר של נפילת הממשלה.

"חברי הקואליציה המתנגדים לחוק ביסמוט כי אין סיכוי שיגייס משתמטים, בבקשה מכם, אל תיכנעו ללחצים" כתב לובר בפייסבוק. "כן, אנחנו יודעים שהממשלה יכולה לעשות עוד כמה דברים טובים בשלושה חודשים".

"כן, אין לנו ספק שבנט לפיד וגולן, המדברים היום גבוהה גבוהה על 'גיוס חרדים' ו'שוויון' ו'סיפוק צרכי הצבא', אם חתימה על חוק השתמטות תביא אותם לכיסאות עור הצבי של הממשלה, ולהפלת שנוא נפשם ביבי הנורא, הם יהיו מוכנים להעביר כל חוק שירצה את מועצת גדולי התורה" המשיך. "אבל לכם אסור להסכים".

לובר הוסיף והסביר מדוע אסור להסכים לחוק הגיוס הנוכחי: "כי זו יריקה בפרצופם של הלוחמים. כי זו הנצחת המצב של אלמנות חיות שבעליהם במילואים נצחיים. כי אי אפשר יותר להכיל עוול של 'אסירי עולם התורה' מזויפים, שנוסעים לתאילנד לבילויים".

עוד תקף את הביקורת שהופנתה בעבר לאלו שהתנגדו להעברת החוק. "אל תעזו ליחס לי מניעים זרים. של ריקוד 'מה יפית, או שנאת חרדים. או העדפת שמאלנים סרבנים, או אידיוט שימושי של הרלב״ים" הדגיש. "בן אחד שלי באדמה. אחד משרת כעת בלבנון. ואחד משרת כעת בעזה. אז מי אתם שתטילו ספק בכנות כוונותיי?! ולא תתייחסו לגוף הטענה, של סיכון ביטחוני וקריעת החברה".

"יש דברים שמפילים ממשלה, ויש דברים שמפילים אומה" סיכם לובר. "ואנחנו לא ניתן לכם לחוקק את חוק ההשתמטות הרע. ואתם, לפחות בסוגיה הזאת, תגיעו לבחירות בידיים נקיות. כי לא נצביע למפלגה שתביע בחוק הזה תמיכה. נקודה".