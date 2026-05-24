הנקודה האדומה: נקודה חדשותית יומית למחשבה

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?
אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,
בתוספת דעה אישית עם חיוך.
הנקודה האדומה להיום:
האם בן-גביר גורם יותר נזק מתועלת?
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סומן כגורם שלילי בצרפת, שפרסמה הודעת איום שאם יגיע למדינה ייעצר!
בעקבות החלטת צרפת להכריז על בן-גביר "פרסונה נון גרנטה"(אישיות לא רצויה) הנה הדברים העיקריים שהשר בן גביר עשה לאחרונה כפי שפורסמו בתקשורת, ובהם בין היתר:
עליה להר הבית ולא כדי להתפלל, חגיגת יום הולדת עם צמרת המשטרה ובדיחה לא מוצלחת בצורת חבל תליה על העוגה וראיונות בתקשורת על הישגים שלא תמיד תואמיםאת המציאות.
השערורייה המדוברת האחרונה שהגיעה הרבה מעבר לגבולות ישראל: סרטון שפרסמו דוברי בן-גביר בו הוא לועג לעצורי משט השנאה מטורקיה , מנופף מול האזוקים בדגל ישראל ומבקש מנתניהו שיביא לו עוד כאלה.
השאלה הגדולה: האם בן-גביר גורם לרה"מ נתניהו יותר נזק מתועלת, למרות שידוע לשניהם שאין כרגע לנתניהו ממשלה בלי בן-גביר?
התשובה: בסרטון "הנקודה האדומה”!
