הנקודה האדומה: נקודה חדשותית יומית למחשבה

בעקבות החלטת צרפת להכריז על בן-גביר "פרסונה נון גרנטה"(אישיות לא רצויה) הנה הדברים העיקריים שהשר בן גביר עשה לאחרונה כפי שפורסמו בתקשורת, ובהם בין היתר:

עליה להר הבית ולא כדי להתפלל, חגיגת יום הולדת עם צמרת המשטרה ובדיחה לא מוצלחת בצורת חבל תליה על העוגה וראיונות בתקשורת על הישגים שלא תמיד תואמיםאת המציאות.