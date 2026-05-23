מהיום: צרפת אוסרת על כניסת השר איתמר בן גביר לשטחה

בעקבות תקרית המשט, פריז מחריפה צעדים וקוראת לאיחוד האירופי להטיל סנקציות נוספות נגד השר לביטחון לאומי. כל הפרטים

ממשלת צרפת מודיעה היום (שבת) באופן רשמי על איסור כניסתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, למדינה. ההחלטה חסרת התקדים מגיעה בעקבות מה שמוגדר בפריז כ"מעשים בלתי קבילים" מצד השר כלפי אזרחים צרפתים ואירופאים שלקחו חלק במשט "Global Smud".

בהצהרה הרשמית הובהר כי אף שהממשל הצרפתי מסתייג מפעילות המשט עצמו – ואף כינה אותה מיותרת ומעמיסה על גופי הדיפלומטיה – היא אינה מוכנה לעבור בשתיקה על איומים, הפחדות או אלימות כלפי אזרחיה, בייחוד כשהם מגיעים מצד נבחר ציבור.

בצרפת ציינו כי הצעד הנוכחי מגיע כהמשך ישיר לשרשרת ארוכה של הצהרות, מעשים והסתה לאלימות מצד בן גביר נגד האוכלוסייה הפלסטינית, והדגישו כי גם בתוך המערכת הפוליטית בישראל נשמעו גינויים נגד התנהלותו בתקרית.

החרפת הטון הצרפתי לא נעצרת בגבולות המדינה; בדומה למהלך שהובילה איטליה, קוראת צרפת לאיחוד האירופי כולו להצטרף ליוזמה ולהטיל סנקציות רשמיות ורחבות יותר על השר הישראלי. מדובר בעליית מדרגה משמעותית ביחסי המדינה עם גורמים בממשלת ישראל.