אחרי שהתאריך הראשוני ירד מהפרק, כעת מסתמן: זה התאריך בו ייערכו הבחירות הקרובות

המערכת הפוליטית נכנסת לישורת האחרונה לקראת פיזור הכנסת וקביעת המועד הסופי לבחירות הכלליות. כפי שפורסם אמש (רביעי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית", התאריך ה-1 בספטמבר הוסר באופן סופי מסדר היום של ראשי מפלגות הקואליציה, והדיונים מתרכזים כעת בשני חלונות זמנים חלופיים: אמצע חודש ספטמבר או סוף חודש אוקטובר.

ההחלטה להוריד את ה-1 בספטמבר מעל הפרק התקבלה בעקבות כמה סיבות מרכזיות, ובראשן החשש מכשל לוגיסטי מורכב בקיום בחירות ביום פתיחת שנת הלימודים, לצד הצורך בהארכת לוחות הזמנים לצורך השלמת הליכי החקיקה הנדרשים בכנסת.

דרעי רוצה ספטמבר, הליכוד מעדיף אוקטובר

מאחורי הקלעים מתנהל כעת ויכוח ער בין השותפות הקואליציוניות לגבי המועד המדויק. מפלגת ש"ס, בהובלתו של אריה דרעי, מפעילה לחצים כבדים ומעוניינת שהבחירות ייערכו ביום שלישי, ה-15 בספטמבר. נכון לשעה זו, תאריך זה נחשב לאופציה המובילה והמוסכמת ביותר על רוב הגורמים במערכת הפוליטית.

מנגד, במפלגת השלטון לא ממהרים לוותר. בליכוד עדיין מתעקשים על דחיית מועד הבחירות לסוף חודש אוקטובר, ומציגים שני תאריכים אפשריים: ה-20 באוקטובר או ה-26 באוקטובר.

האינטרס מאחורי התאריך המאוחר של הליכוד נובע מרצון לייצר מהלך בעל משמעות סמלית מול קהל הבוחרים שלהם, באמצעות הקדמה של יום אחד בלבד ממועד הבחירות המקורי שנקבע בחוק, ובכך לשדר יציבות.

התנאי לחזית אחידה: חוק הגיוס

במקביל לניסיונות לתאם את מועד הקלפיות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מרכז מאמצים כבירים בזירה הפנים-קואליציונית. נתניהו פועל בימים אלו במרץ כדי לקדם ולאשר את חוק הפטור מגיוס עוד לפני פיזור הכנסת.

מטרת המהלך המהיר היא לרצות את המפלגות החרדיות, להרגיע את הרוחות בתוך הממשלה ולהבטיח שכל מפלגות הגוש יצעדו יחד למערכת הבחירות כחזית מאוחדת ואחת, ללא משקעים או איומי פרישה.