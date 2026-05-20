שר החוץ האירופי מבהיר: "לא נאפשר עוד סנקציות נגד ישראל"

שר החוץ של צ'כיה פטר מצינקה נפגש עם שר החוץ גדעון סער והתחייב: "לא נאפשר עוד סנקציות נגד ישראל באיחוד האירופי- גם אם זה אומר שנצטרך לחסום אותן לבדנו"

שר החוץ של צ'כיה פטר מצינקה נפגש היום (רביעי) שם שר החוץ גדעון סער, כחלק מביקורו המדיני בפראג. במהלך הפגישה מצינקה הבהיר כי ארצו לא תאפשר לאיחוד האירופי להטיל עוד סנקציות נגד ישראל.

"מתנהלים באיחוד האירופי ניסיונות בלתי פוסקים להעלות סנקציות חדשות נגד ישראל. צ׳כיה תתייצב לצד ישראל - ומרגע זה ואילך, לא נאפשר עוד שום סנקציות מסחריות נוספות, גם אם נצטרך לחסום זאת כמדינה יחידה" אמר מצינקה. "אנחנו בהחלט לא נאפשר שום השעיה או הקפאה של הסכם האסוציאציה של ישראל עם האיחוד האירופי, בין אם במלואו ובין אם של חלקים כלשהם ממנו. בנקודה הזו העמדה שלנו תהיה ברורה: 'לא'".

השר הצ'כי הוסיף וציין כי "גם נחפש קבוצות בנושאים שבהם ההצבעה דורשת רוב מיוחס, וזאת כדי ששום צעדים אגרסיביים נוספים מצד האיחוד האירופי לא יפגעו במדינת ישראל".

שר החוץ גדעון סער בפראג צילום: שלו מן

סער אמר בתגובה כי "אנו עדים לניסיון של ממשלות שמאל מסוימות באירופה לגרור את האיחוד האירופי לגישה אנטי-ישראלית רדיקלית. הניסיון להרוס את יחסי האיחוד האירופי וישראל מתודלק מהפוליטיקה הפנימית של הממשלות הללו. הדבר סותר את האינטרסים של אירופה בכלל, ושל צ׳כיה בפרט".

"בקמפיין הרדיקלי שלהן, הממשלות הללו שוברות את כל הכללים ופועלות נגד המדיניות המבוססת על קונצנזוס של אירופה" הוסיף ותקף. "ממשלות עוינות אלו פוגעות ביחסים האסטרטגיים עם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון - כדי לזכות במחיאות כפיים מהמדינות הרדיקליות ביותר ומדינות הטרור באזורנו".

"עם זאת, ישנן ממשלות אירופיות שהן ידידותיות כלפי ישראל, כמו בצ׳כיה. הן מבינות שישראל היא נכס ושיחסים אסטרטגיים עם ישראל מועילים ישירות לאירופה - בביטחון, בכלכלה, בטכנולוגיה ועוד" הבהיר בסיכום. "על הממשלות הללו למנוע מהאיחוד האירופי להיגרר לעמדה רדיקלית זו. אותן ממשלות עוינות פוגעות גם בברית הטרנס-אטלנטית, ויוצאות נגד ארה״ב. הן פוגעות באינטרסים של אירופה עצמה. האם בעלות הברית של אירופה הן שלטון האייתוללות באיראן? האיסלאם הרדיקלי? הטרור הפלסטיני? אני יודע שזה לא המדיניות של צ׳כיה".