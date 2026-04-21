מכה לספרד: נפלה ההצעה לביטול ההסכם האירופי עם ישראל

המהלך הספרדי נכשל: שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הודיעה כעת (שלישי) כי ההצעה לביטול הסכם היחסים עם ישראל נדחתה לאחר שלא הושגה מספיק תמיכה בהצבעה. על מנת לאשר את ההצעה הספרדית ולהביא לניתוק היחסים, היה נדרש תמיכה מלאה מכל חברות האיחוד.
במקביל, קאלאס הודיעה כי שרי החוץ של האיחוד האירופי הגיעו להסכמות על הרחבת הסנקציות נגד איראן. לדבריה, הסנקציות יורחבו "כתגובה לפגיעה בחופש הניווט והסחר" - כשככל הנראה הכוונה לסגירה של מיצרי הורמוז בידי איראן.
כזכור, ההצעה לניתוק היחסים עם ישראל וביטול הסכם התקשורת המקיף של האיחוד האירופי הוגשה באופן משותף על ידי ספרד, אירלנד וסלובניה, שדרשו לנהל דיון מיידי במה שהן תיארו כ-'הפרת זכויות אדם בסיסיות' על ידי ישראל. בהצעה נטען כי עולות בישראל כמו הטלת עונש מוות על מחבלים, ומה שהן תיארו כאלימות מתנחלים, מציבים את ישראל במצב של הפרת הסכם המסגרת הדיפלומטי בין ישראל והאיחוד.
ההסכם, המוכר בשם 'הסכם אסוציאציה' או בשמו המלא "הסכם התאגדות האיחוד האירופי–ישראל" הוא הסכם מסגרת מקיף שנחתם ונכנס לתוקף לפני כ-26 שנים בשנת 2000 (בגלגולו השלישי והנוכחי), ומהווה את התשתית הבינלאומית-משפטית לכלל הקשרים ההדדיים בין ישראל והאיחוד האירופאי. ההסכם מסדיר את תנאי המסחר, המכסים, מסגרות הייצוא והייבוא, נתיבי מסחר, תקשורת, רפואה, מחקר מדעי ועוד שלל נושאים ומהווה את עמוד השדרה של היחסים הישראלים-אירופאיים.
