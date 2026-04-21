המהלך הספרדי עולה להצבעה: אירופה תנתק קשר עם ישראל?

ממשלת ספרד ממשיכה לדחוף בכל עת לפירוק הקשרים בין ישראל לאיחוד האירופאי, ההצעה לבטל את הסכם היחסים המקיף בין ישראל והאיחוד תעלה להצבעה בפגישת שרי החוץ בלוקסמבורג

ספרד לא מורידה את הרגל מהגז בניסיון לפגוע בישראל מדינית, וכפי שהצהיר בשבועות האחרונים ראש ממשלת השמאל הספרדית, פדרו סאנצ'ז, ספרד הגישה להצבעה הצעה רשמית לניתוק היחסים עם ישראל יחד עם שתי מדינות נוספות. ההצעה תעלה להצבעה כבר בפגישת שרי החוץ הקרובה.

ההצעה הוגשה באופן משותף על ידי ספרד, אירלנד וסלובנים אל שרת החוץ של האיחוד עצמו, קאיה קאלאס. שלושת המדינות דרשו לנהל דיון מיידי במה שהן תיארו כ-'הפרת זכויות אדם בסיסיות' על ידי ישראל, וטענו כי פעולות בישראל כמו הטלת עונש מוות על מחבלים, ומה שהן תיארו כאלימות מתנחלים, מציבים את ישראל במצב של הפרת הסכם המסגרת הדיפלומטי בין ישראל והאיחוד.

הדחיפה המחודשת על ידי ספרד הגיעה לאחרונה, לאחר תבוסתו של ויקטור אורבן בהונגריה, המנהיג השמרני שהיה גם ידיד ישראל והשתמש תדיר בסמכות הווטו שלו להגן על ישראל מהחלטות שכאלה, שכן החלטות מדיניות נדרשות להתקבל באיחוד פה אחד על ידי כלל המדינות.

למרות תבוסתו של אורבן, בשלב הזה ככל הנראה שאין סיבה לדאגה מופרזת, כאשר גורמים אירופאים בכירים כבר הביעו התנגדות להצעה. הצעות כאלה עלו כבר בעבר בתקופות סוערות יותר ביחסים עם ישראל ובמהלך המלחמה ולא צלחו, על פי שורה של איתותים אירופאיים סביר שגם זו לא תצלח, במיוחד לאור מדינות כמו צ'כיה או גרמניה שחסמו הצעות שכאלה בעבר יחד עם הונגריה, וצפויות לעמוד על כך גם הפעם.