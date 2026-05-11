סמוטריץ' במתקפה נגד האיחוד האירופי: "הצביעות שוברת שיאים"

תגובה לכוונת האיחוד האירופי להטיל סנקציות על גורמים בהתיישבות, שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' קורא לראש הממשלה לכנס עוד הערב את הקבינט ולאשר תוכנית אסטרטגית להעברת שטחים ביהודה ושומרון משליטה פלסטינית לשליטה ישראלית מלאה בשטחי C

סערה פוליטית ומדינית בעקבות החלטת האיחוד האירופי לקדם סנקציות נגד ארגונים ומתיישבים ביהודה ושומרון. שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', הגיב היום (שני) בחריפות להחלטה והאשים את האיחוד האירופי בניסיון לכפות על ישראל "מדיניות של התאבדות לאומית". לדבריו, הניסיון להפוך את המאבק הלאומי בטרור הפלסטיני לאירוע פלילי נועד להיכשל.

בתגובה לצעד האירופי, סמוטריץ' אינו מסתפק בגינוי מילולי ומניח על שולחן הממשלה תוכנית פעולה מעשית. השר חשף כי הגיש לראש הממשלה בנימין נתניהו הצעה להעברת שטחים אסטרטגיים ביהודה ושומרון המוגדרים כיום כשטחי A ו-B (בשליטה פלסטינית מלאה או חלקית) והפיכתם לשטחי C (בשליטה ישראלית מלאה). סמוטריץ' דורש מנתניהו לכנס את הקבינט עוד הערב כדי לאשר את המהלך כמענה ציוני הולם לסנקציות.

"יהודה ושומרון הם רצועת הביטחון של ישראל"

סמוטריץ' הדגיש בדבריו כי האחיזה ביהודה ושומרון היא קריטית לביטחונה של מדינת ישראל כולה. "יהודה ושומרון הם רצועת הביטחון של ישראל, והגיע הזמן להבהיר לעולם שמי שינסה להחליש את האחיזה שלנו בהם יקבל את התוצאה ההפוכה", מסר השר. הוא התחייב כי הממשלה תמשיך לחזק את ההתיישבות ולהעמיק את האחיזה בארץ ישראל כמענה ללחצים הבינלאומיים.

לדברי סמוטריץ', המהלך המסתמן באירופה הוא חלק מניסיון רחב יותר להחליש את המדינה. "הצביעות האירופית שוברת שיאים", הוסיף, "נמשיך להילחם בטרור ללא מורא ולחזק את ההתיישבות בכל מרחבי יהודה ושומרון".