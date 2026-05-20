ישראל הולכת לבחירות: חוק פיזור הכנסת אושר בקריאה טרומית

חוק התפזרות הכנסת ה-25, אושר כעת (רביעי) בקריאה טרומית. 110 חברי כנסת הצביעו בעד ללא מתנגדים.

המהלך הפוליטי קודם בהובלת המפלגות החרדיות על רקע אי-העברת חוק הגיוס. הח"כים החרדים שמחו על פיזור הכנסת ובירכו על המהלך.

כעת החוק צפוי לעבור לדיונים בוועדה, לאחר שיסתיימו, יוחזרו הצעות החוק אל מליאת הכנסת לצורך הצבעה בקריאה ראשונה. משם, יועבר החוק פעם נוספת לוועדה להכנות אחרונות, ורק בהמשך הדרך יעלה לאישור סופי במליאה בקריאה שנייה ושלישית.

בשלב הסופי של אישור החוק בקריאה השלישית, ייקבע גם מועד הבחירות הרשמי למדינת ישראל.







