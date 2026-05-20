נשיא דרום קוריאה: "ישראל עצרה אזרח שלנו באופן בלתי חוקי"

נשיא דרום קוריאה לי ג'ה מיונג תקף את ישראל אחרי שפעיל דרום-קוריאני נעצר בזמן ההשתלטות על המשט הטורקי לרצועת עזה. בדבריו שלח מסר לנתניהו כשהתייחס לצו המעצר שלו

ביקורת חריגה: נשיא דרום קוריאה, לי ג'ה מיונג, תקף הבוקר (שלישי) את ישראל אחרי שפעיל פרו-פלסטיני דרום קוריאני נעצר על ידי כוחות חיל הים, זאת כחלק מההשתלטות על המשט הטורקי לרצועת עזה בימים האחרונים. בדבריו מיונג טען כי המעצר היה בלתי חוקי בהתאם לחוק הבינלאומי - זאת למרות שהפעיל המדובר כבר שוחרר ממעצר.

"ישראל עצרה אזרח שלנו באופן בלתי חוקי, מסיבות שאינן צודקות על פי המשפט הבינלאומי. מדובר בפעולה מוגזמת שחרגה לחלוטין מכל גבול" אמר הנשיא בישיבת הקבינט. עוד שאל את השרים האם אפשר לאפשר פעולות כאלה ללא מחאה.

בנוסף, מיונג אמר כי "רוב מדינות אירופה אומרות שהן יעצרו את ראש ממשלת ישראל נתניהו, במסגרת צווי בית הדין הפלילי הבינלאומי. גם סיאול חייבת לשפוט בעצמה ולשקול את דעתה בנושא".

כאמור, בתקשורת הקוריאנית דווח אמש כי חיל הים עצר שלשום פעיל פרו-פלסטיני בשם קים דונג-היון, שהיה על אחד מכלי השיט שעשו את דרכם מטורקיה לעזה. קים הועבר לכלי שיט ישראלי בדרכו למעצר, אך שוחרר בהמשך והוחזר לדרום קוריאה.