נקמה מתוקה: כלי שיט מהמשט לעזה - יהפכו לרכוש ישראל

בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לימאות, קיבל היום (שלישי) את בקשת המדינה והורה על העברת 11 כלי שיט שנתפסו במסגרת משט "סומוד" לקניינה של מדינת ישראל.

כלי השיט שיועברו לרשות המדינה ניסו להפר את הסגר הימי במסגרת משט רחב היקף שנעצר על-ידי חיל הים באוקטובר 2025. בעליהם לא השיבו לבקשת ההחרמה במשך כחצי שנה.

הבקשה להחרמת כלי השיט הוגשה באמצעות עו"ד עינת שטרמן-כהן מפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי), בהתאם לדין הבין-לאומי ולחוק המלקוח הימי, המקנים למדינה סמכות לתפוס ולהחרים כלי שיט המנסים להפר סגר ימי חוקי.

השופט רון סוקול קיבל את עמדת המדינה, לפיה בעלי כלי השיט לא התייצבו להליך על אף שידעו עליו. "אין ספק כי דבר תפיסת כלי השיט ידוע לבעליהם, הן בשל הפרסום הרב שהתלווה לתפיסתם והן בשל העובדה כי כלי השיט מוחזקים ע"י המדינה כבר יותר מ-6 חודשים". לאחר השלמת הסקר והזיהוי של כלי השיט, יועבר הקניין ב-11 כלי השיט לקניינה של מדינת ישראל.