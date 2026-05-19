בשווי 20 מיליון ש"ח: סוכלה הברחת ענק מטורקיה ליו"ש

המשטרה ורשות המיסים סיכלו הלילה (שלישי) הברחת ענק של סיגריות מטורקיה לאיו"ש. בבדיקת המכולות אותרו סיגריות בשווי מוערך של כ-20 מיליון שקלים.

סיכול ניסיון ההברחה (צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות המסים)

סיכול ההברחה התבצע כחלק מחקירה סמויה משותפת של ימ"ר לכיש ומכס אשדוד, שעניינה חשד להברחת מכולות סיגריות מטורקיה, דרך נמל אשדוד, תוך הצהרה כוזבת על תכולת המכולות ככלי בית.

בעקבות חשד להברחת טובין שהתעורר במכס אשדוד עם הגעת שתי מכולות לנמל אשדוד, הועבר דיווח לימ"ר לכיש. עם קבלת הדיווח פעלו הבלשים וחוקרי מכס אשדוד במהירות, ופתחו בפעילות סמויה שכללה פיקוח, מעקב ושליטה אחר תנועת המכולות.

בהמשך הגיעו משאיות שהעמיסו את המכולות והחלו בנסיעה לכיוון שטחי איו"ש. הבלשים עצרו את המשאיות ואת הנהגים, שתוארו כתושבי מזרח ירושלים, והעבירו אותם יחד עם המכולות לבדיקה במכס אשדוד. כאמור, בבדיקת המכולות אותרו סיגריות מוברחות בשווי מיליוני שקלים.

בעקבות הבדיקה, סוכן המכס והיבואנים נעצרו לחקירה ביחידת היס"מ במכס אשדוד. מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל ורשות המסים ימשיכו לפעול בנחישות נגד הברחות, עבירות כלכליות ופעילות עבריינית הפוגעת בביטחון המדינה ובקופת הציבור".