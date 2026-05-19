זעזוע בטדי: פרשה חמורה ביציעי בית"ר ירושלים

בתום ישיבה עם המשטרה: הבשורה שאלפי אוהדי בית"ר חיכו לה

בתום ישיבה עם המשטרה: הבשורה שאלפי אוהדי בית"ר חיכו לה צילום: אוהדי בית"ר ירושלים | Ben Hakoon/Flash90

פרשת הונאה חסרת תקדים מסעירה את המועדון, כזאת שהצליחה להפיל בפח אפילו את אחד משחקני הקבוצה. התרמית נחשפה בעקבות תמונה שהעלה לרשת, שבה זיהו הגולשים פרט רפואי בלתי אפשרי – מה שסיבך אותו והוביל להודאתו

פרשיית הונאה חמורה ומכוערת מסעירה ביממה האחרונה את יציעי טדי ואת שחקני מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים.





על פי הפרטים שהגיעו לראשונה, האוהד הציג את עצמו בתקופה האחרונה כמי שסובל מאי-ספיקת כבד חמורה ונמצא במצב רפואי נואש. הקהילה הבית"רית, הידועה בגיוסיה למען אוהדים בצרה, נרתמה מיד למשימה: עשרות אוהדים העבירו מכספם הפרטי, ויחד איתם נרתמו לפחות שלושה שחקנים בולטים של הקבוצה – בעבר ובהווה. בסך הכל, הצליח החשוד לעקוץ סכום מוערך של כ-200,000 שקלים כך פרסם אופק צח בחדשות 13 אמש (שני).

הפדיחה בתמונה שחשפה את העוקץ

התרמית המתוחכמת עבדה בצורה חלקה, עד שהאוהד העלה לרשת תמונה שלו כשהוא מחובר לכאורה לזונדות בבית החולים. אלא שאחד הגולשים הבחין בפרט שלא מסתדר: בתמונה הוא הופיע עם עגילים באף ובאוזניים – דבר שאינו אפשרי מבחינה רפואית ופרוטוקולית במצב כזה, וחשף כי מדובר בתמונת בינה מלאכותית (AI) מזויפת.

בעקבות החשיפה, האוהד נשבר, ביקש סליחה והודה כי שיקר והשתמש בכספי התרומות לצרכיו האישיים האחרים. "המצאתי את הכל, עשיתי מעשה שלא צריך לעשות", הודה.

תגובת השוער שנעקץ: "אנשים כל כך רעים"

אחד הנתרמים המרכזיים בפרשה הוא שוערה של בית"ר ירושלים, מיגל סילבה, שפתח את ליבו ותרם מכספו סכום של כ-4,000 שקלים.

סילבה הגיב היום בזעזוע לפרסום ואמר: "אני גם נפלתי קורבן לזה. קשה להבין איך אנשים יכולים להיות כל כך רעים".