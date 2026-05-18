עשר שנים אחורה: ערוץ 14 קיבל בשורה קשה

בערוץ 14 לא מאמינים לבשורה שהגיעה אליהם הבוקר עם פרסום נתוני הרייטינג של אמש

דרמה יוצאת דופן נרשמה אמש (ראשון) בטבלאות הרייטינג של ערוצי הטלוויזיה בישראל, כאשר נתוני הצפייה חושפים שינוי מגמה משמעותי במפת הפריים טיים. ההפתעה המרכזית של הערב מגיעה מכיוונו של ערוץ 14: תוכנית הדגל של הערוץ, "הפטריוטים" בהגשת ינון מגל, הדרדרה למקום הרביעי בטבלה – נתון חריג שלא קרה מזה שנים רבות.

לאורך תקופה ארוכה מיצבה את עצמה "הפטריוטים" כעוגן המרכזי של ערוץ 14, כשהיא מתברגת בקביעות במקום השני בטבלה מיד אחרי קשת 12. לעיתים רחוקות, חלוקת הכוחות השתנתה והתוכנית ירדה למקום השלישי בשל משדרים חזקים של רשת 13, אולם התברגות במקום הרביעי והאחרון בקרב הערוצים המרכזיים נחשבת לאירוע חסר תקדים עבור התוכנית מזה שנים.

קשת ורשת ראש בראש, כאן 11 עוקפת

בצמרת הטבלה של הפריים טיים התנהל אמש קרב צמוד בין שתי תוכניות הריאליטי הגדולות, כאשר "חתונה ממבט ראשון" בקשת 12 הובילה את הערב עם 15.7% צפייה. במקום השני התייצבה "האח הגדול" ברשת 13 שהניבה נתון חזק של 14.5% צפייה.

את המכה המרכזית ספגה "הפטריוטים" דווקא מכיוונו של השידור הציבורי. התוכנית "לא לריב" בכאן 11 רשמה נתון של 7.5% צפייה, ועקפה את "הפטריוטים" של ערוץ 14 שהסתפקה ב-7.3% צפייה בלבד, מה שדחק את האחרונה למקום הרביעי.

גזרת החדשות: ערוץ 14 שומר על המקום השני

למרות הנפילה של תוכנית הדגל בפריים טיים, בגזרת מהדורות החדשות המרכזיות ערוץ 14 מצליח לשמור על מעמדו כמרענן הרשמי של השנים האחרונות ומתברג במקום השני.

נתוני מהדורות החדשות המלאים של אמש: