מדינות ערב גינו את התקיפה האיראנית על איחוד האמירויות

ירדן, סעודיה, מצרים וקטאר גינו את התקיפה האיראנית נגד איחוד האמירויות, כשהבהירו כי מדובר ב"איום על ביטחונה ויציבותה"

ההסלמה במפרץ: ירדן, סעודיה, מצרים, וקטאר גינו הערב (ראשון) את התקיפה האיראנית נגד איחוד האמירויות, במסגרתה מספר כטב"מים שוגרו לעבר המדינה ופגעו במתחם תחנת הכוח הגרעינית "בראכה" באזור אל-דאפרה.

בהודעת משרד החוץ הקטארי נאמר כי ראש הממשלה ושר החוץ מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני שוחח עם שר החוץ של איחוד האמירויות, עבדאללה בן זאיד. "קטאר מגנה את המתקפה, ועומדת בסולידריות מלאה עם איחוד האמירויות בכל צעד שהיא תנקוט בו כדי להגן על ריבונותה, ביטחונה וביטחון התשתיות שלה" נמסר.

בקטאר הוסיפו ואמרו כי אאל ת'אני "הדגיש את החשיבות בכך שכל הצדדים יגלו מעורבות חיובית במאמצי התיווך המתמשכים, שבסופו של דבר יסללו את הדרך לטיפול במוקד המשבר בדרך של שלום - ובכך להגיע להסכם לטווח ארוך שימנע הסלמה מחודשת".

במקביל, בירדן פרסמו גם כן הודעת גינוי בה נאמר כי "מדובר בהפרה בוטה של ריבונות איחוד האמירויות, ואיום על ביטחונה ויציבותה, והפרה נחרצת של הדין הבינלאומי והאו"ם". גם בהודעת משרד החוץ המצרי נטען כי "ביטחון האמירויות ויתר מדינות המפרץ הוא חלק בלתי נפרד מביטחונה של מצרים".