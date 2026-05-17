הפסקת האש קורסת? נמשכות המתקפות על איחוד האמירויות

לאחר שכטב"מ מתאבד פגע במתחם תחנת כוח גרעינית באיחוד האמירויות, המתקפות על המדינה נמשכות, משרד ההגנה האמירתי מדווח כי יירט שלושה שיגורים נוספים לשטחו

משרד ההגנה האמירתי הודיע כי בנוסף לכלי הטיס המתאבד שפגע בגנרטור במתחם תחנת כוח וכור גרעיני, זוהו שני שיגורים נוספים אל עבר המדינה ממערב, גם הם ככל הנראה כלי טיס מתאבדים, שיורטו לפני הפגיעה.

הודעת איחוד האמירויות על התקיפות בשטחה צילום: משרד ההגנה האמירתי

על פי הודעת משרד ההגנה של איחדו האמירויות, זוהו שלושה איומים אוויריים אשר נעו אל המדינה מכיוון מערב, מערכות ההגנה האווירית פעלו ליירט אותן, שני כלי טיס יורטו בהצלחה, השלישי הצליח לחדור וככל הנראה זה כלי הטיס שביצע את הפגיעה על מתחם תחנת הכוח הגרעינית "בראכה" באזור אל-דאפרה.

נמסר בנוסף כי הפגיעה תתוחקר לעומק, וכי איחוד האמירויות רואה בחומרה הגבוהה ביותר את הניסיון לפגוע בתשתית אזרחית לאומית ומעבר לכך, את הפעולה החסרת אחריות שהביאה לפגיעה בתחנת כוח גרעינית.

מהאמירויות נמסר: "משרד ההגנה מדגיש כי הוא נמצא בכוננות מלאה ומוכנות גבוהה להתמודד עם כל איום, ולבלום בנחישות כל מה שמטרתו לערער את ביטחון המדינה, באופן המבטיח את שמירת ריבונותה, ביטחונה, יציבותה והגנה על נכסיה הלאומיים".