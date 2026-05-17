"לאור הסכנה החדשה": צה"ל בהנחיה חמורה להורים

מציאות ביטחונית בלתי נתפסת בבתי הספר בקו העימות: למרות ההכרזות על רגיעה, תלמידי מוסדות החינוך ביישובי הצפון נאלצים להעביר את ימי הלימודים תחת הגבלות תנועה מחמירות, כאשר נאסר עליהם לצאת לחצרות המשחקים במהלך ההפסקות.

העיתונאי אלמוג בוקר (חדשות 12) שיתף הערב (ראשון) הודעה רשמית שהופצה להורים באחד מיישובי קו העימות, המפרטת את שינוי הנוהל החינוכי-ביטחוני בצל האיומים המתגברים. "ילדים ביישובי קו העימות לא יוצאים לחצר בהפסקה בגלל החשש מרחפני הנפץ", מתח בוקר ביקורת, והוסיף: "ואנחנו בהפסקת אש".

סכנה חדשה ללא התרעה

ההודעה שהועברה להורים מבהירה בצורה שאינה משתמעת לשני פנים את אופיו של האיום החדש, אשר מונע מהתלמידים את השגרה המינימלית בבתי הספר.

"לאור הסכנה החדשה שעלויה לרחף מעלינו ללא התרעה או אזעקה – רחפני הנפץ", נכתב בהודעת היישוב, "בוצעה הערכת מצב עם מחלקת הביטחון וראש המועצה, והוחלט שיש להשאיר את הילדים בתוך מבנה גם בשעות ההפסקה".

יציאה לחצר – רק בקבוצות קטנות וליד מרחב מוגן

על פי ההנחיות החדשות, מנהלי בתי הספר יורשו להוציא את התלמידים לאוויר הפתוח רק תחת מגבלות קפדניות ובהתאם לשיקול דעתם המלא, בכפוף להנחיות פיקוד הצפון.

בהודעה מוסבר כי "במידה ויש צורך גדול להוציא את הילדים לחצר, יש לעשות זאת אך ורק סמוך למרחב מוגן, ובקבוצות קטנות".