בצל האפשרות של חידוש הלחימה: פיקוד העורף בעדכון לציבור

על רקע המתיחות הביטחונית והאפשרות של חידוש המלחמה מול איראן, פיקוד העורף קיים הערכת מצב ופרסם את ההנחיות לציבור עבור הימים הקרובים

על רקע האפשרות של חידוש המלחמה באיראן: פיקוד העורף פרסם כעת (ראשון) את ההנחיות לציבור לימים הקרובים - כשלמרות המתיחות הביטחונית, הוחלט בתום הערכת מצב כי מדיניות ההתגוננות תישאר ללא שינוי ותהיה בתוקף עד יום שלישי, 19 במאי 2026, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות המעודכנות, באזור קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה, תתאפשר "פעילות חלקית". המשמעות היא שניתן לקיים פעילות רק במקומות שבהם קיימת נגישות למרחב מוגן תקני בפרק הזמן הרלוונטי לאזור. הנחיות פיקוד העורףצילום: דובר צה"ל הנחיות פיקוד העורףצילום: דובר צה"ל

הנחיות התקהלות וחינוך

בכל הנוגע להתקהלויות באזורים אלו, נקבע כי בשטח פתוח ניתן לכנס עד 200 אנשים, בעוד שבתוך מבנה סגור תתאפשר התקהלות של עד 600 אנשים. יצוין כי בשלב זה לא התקבלה החלטה על סגירת חופים.

בתחום החינוך ומקומות העבודה, המדיניות מאפשרת קיום פעילות במבנים או במקומות שמהם ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.