טראמפ מאיים: "השעון מתקתק לאיראן, ועדיף להם לזוז מהר!"

רגע אחרי השיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלח מסר מאיין לאיראן: "עדיף להם לזוז מהר - אחרת לא יישאר מהם כלום"

בדרך לחידוש הלחימה? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הערב (ראשון) איום נוסף כלפי איראן, וקרא להם להגיע להסכם בהקדם. בדבריו רמז לאפשרות של חידוש התקיפות במידה ולא תהיה התקדמות במגעים.

"עבור איראן, השעון מתקתק - ועדיף להם לזוז מהר - אחרת לא יישאר מהם כלום" כתב טראמפ בציוץ ברשת החברתית שלו Truth Social. "הזמן הוא העיקר!".

האיום של טראמפ מגיע זמן קצר אחרי שדווח כי הנשיא האמריקני שוחח טלפונים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

עד כה לא נמסרו פרטים רשמיים אל תוכן השיחה בין המנהיגים על ידי לשכת ראש הממשלה או הבית הלבן, אך על פי גורמים יודעי דבר תוארה השיחה כ'המשך של מדיניות התיאום המקסימלי בין המנהיגים' בכל הקשור למהלכים אזוריים.

במקביל, איחוד האמירויות, אשר על פי שורה של דיווחים וידיעות, נמצאת כפסע מההחלטה להצטרף ללחימה באיראן, במידה ותתרחש, הביעה זעם ותדהמה בעקבות תקיפת מתחם תחנת הכוח הגרעינית "בראכה" באזור אל-דאפרה, התקיפה לא גרמה נזק ישיר לכור אך הציתה שריפה במקום והייתה יכולה להוות סכנה משמעותית לבטיחות האזור.



משרד החוץ של האמירויות גינה בתוקף את התקיפה ומסר: "מדובר בהסלמה מסוכנת, התגרות בלתי מתקבלת על הדעת המהווה איום ישיר על ביטחון המדינה והאזור, שומרים לעצמנו את הזכות להגיב בתוקף ובכל דרך".