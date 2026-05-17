חוזרים למלחמה? טראמפ ונתניהו שוחחו, איחוד האמירויות מאיימים

ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו לפני זמן קצר, בשיחה טלפונית נוספת בין המנהיגים, למה שתואר כהמשך של 'תיאום המהלכים אזוריים' בין הצדדים, במקביל משרד החוץ של איחוד האמירויות גינה בחריפות את התקיפה על מתחם תחנת הכוח הגרעינית בשטחה.

עד כה לא נמסרו פרטים רשמיים אל תוכן השיחה בין המנהיגים על ידי לשכת ראש הממשלה או הבית הלבן, אך על פי גורמים יודעי דבר תוארה השיחה כ'המשך של מדיניות התיאום המקסימלי בין המנהיגים' בכל הקשור למהלכים אזוריים.

במקביל, איחוד האמירויות, אשר על פי שורה של דיווחים וידיעות, נמצאת כפסע מההחלטה להצטרף ללחימה באיראן, במידה ותתרחש, הביעה זעם ותדהמה בעקבות תקיפת מתחם תחנת הכוח הגרעינית "בראכה" באזור אל-דאפרה, התקיפה לא גרמה נזק ישיר לכור אך הציתה שריפה במקום והייתה יכולה להוות סכנה משמעותית לבטיחות האזור.



משרד החוץ של האמירויות גינה בתוקף את התקיפה ומסר: "מדובר בהסלמה מסוכנת, התגרות בלתי מתקבלת על הדעת המהווה איום ישיר על ביטחון המדינה והאזור, שומרים לעצמנו את הזכות להגיב בתוקף ובכל דרך".



כפי שפרסמנו אמש, איחוד האמירויות נמצאת תחת מכבש לחצים אמריקאי לקחת חלק פעיל בלחימה באיראן, במידה ותתחדש, בדגש על רצון אמריקאי לראות את האמירויות יוצאת למבצע דרמטי להשתלטות על האי האסטרטגי לאוואן (Lavan) במפרץ הפרסי, המשמש גם את משמרות המהפכה בהשלטת מצור הטרור בהורמוז.





