זיני נגד עובדי השב"כ שעתרו נגדו: "מסרבים לקיים את פסק הדין"

עימות חריף בשב"כ: ראש השב"כ דוד זיני הגיש הערב (ראשון) בקשה דחופה לבית המשפט העליון בטענה לביזיון בית המשפט, זאת לאחר שנטען כי העותרים נגד מינויו מסרבים לחשוף את שמותיהם למרות הוראת בית המשפט לעשות זאת.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עורך דינו אוהד שלם, זיני מתייחס לפסיקה שניתנה בדצמבר האחרון, בה בית המשפט דחה את דרישת העותרים לשמור על חיסיון זהותם, וקבע כי עליהם למסור את הרשימה לראש השב"כ.

לטענת זיני, "חרף ההכרעה הברורה, העותרים או באי כוחם סיגלו שיטה: הם מתעלמים באופן מכוון מפניות המבקש ופונים לתקשורת כדי לנהל מאבק תקשורתי נגד בקשתו לקיים את פסק הדין".



