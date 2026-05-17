זמני כניסת ויציאת חג השבועות ושבת 2026 תשפ"ו

חג השבועות (המכונה במקרא גם חג הקציר או יום הביכורים) הוא חג ביהדות, השני מבין שלושת הרגלים. החג חל יום לאחר סיום ספירת העומר בת שבעת השבועות, ובלוח העברי הקבוע חל תמיד ב-ו' בסיוון. החג חל יום אחד בארץ ישראל ויומיים בחוץ לארץ.

פָּרָשַׁת נָשֹׂא (או נשוא) היא פרשת השבוע השנייה בספר במדבר. היא מתחילה בפרק ד', פסוק כ"א ומסתיימת בפרק ז', פסוק פ"ט. פרשת נשוא היא הארוכה ביותר בתורה (למעט פרשיות מחוברות), ויש בה 176 פסוקים.

זמני כניסת ויציאת חג השבועות ושבת תשפ"ו

השנה יחול חג השבועות ביום חמישי בערב, לכן הבאנו לפניכם את זמני כניסת החג ואת זמני יציאת השבת.

ירושלים

כניסת החג: 18:58. יציאת שבת: 20:05

תל אביב

כניסת החג: 19:15. יציאת שבת: 20:13

חיפה

כניסת החג: 19:09. יציאת שבת: 20:14

באר שבע

כניסת החג: 19:14. יציאת שבת: 20:11

חברון

כניסת החג: 19:17. יציאת שבת: 20:16

גוש עציון

כניסת החג: 19:17. יציאת שבת: 20:16

אריאל

כניסת החג: 19:04. יציאת שבת: 20:11

אילת

כניסת החג: 18:592. יציאת שבת: 20:06

צפת

כניסת החג: 19:10. יציאת שבת: 20:18