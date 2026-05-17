על חורבות אונר"א: מוזיאון צה"ל ולשכת הגיוס יוקמו בי-ם

הממשלה אישרה בישיבה מיוחדת את העתקת מוסדות הביטחון למתחם אסטרטגי סמוך לגבעת התחמושת • השר ישראל כ"ץ: "במקום שבו פעל גוף שהפך לחלק ממנגנון הטרור - יוקמו מוסדות שיחזקו את המדינה" • ראש העיר משה ליאון: "בשורה שתהווה מנוע צמיחה אדיר לבירה"

הממשלה אישרה היום (ראשון) בישיבתה המיוחדת לציון יום ירושלים את הקמתה של קריית ביטחון ומורשת חדשה בבירה. המהלך האסטרטגי, שקודם בשיתוף פעולה של משרד הביטחון, עיריית ירושלים ורשות מקרקעי ישראל, יתפרס על פני כ-36 דונמים בשכונת מעלות דפנה, סמוך לאתר ההיסטורי והלאומי בגבעת התחמושת.

במסגרת התוכנית, יועתקו מוסדות ביטחוניים מרכזיים אל המתחם שבו פעל בעבר בית הספר לשוטרים ובהמשך מתחם אונר"א. במקום יוקמו מוזיאון צה"ל החדש שיציג את סיפור תקומת המדינה, לשכת גיוס מתקדמת ונגישה שתחליף את המשכן המיושן שבמרכז העיר, וכן לשכה ייעודית שתשמש את שר הביטחון והנהגת המערכת בעת שהותם בירושלים.





אחרי שנהרס: שריפה פרצה במתחם אונר"א בירושלים צילום: הריסת מתחם אונר"א | צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90

לפרויקט משמעות סמלית ופוליטית רבה, שכן הוא מוקם על השטח שבו פעל ארגון אונר"א, שפעילותו הופסקה בישראל בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הדגיש כי מדובר בהחלטה של ריבונות וציונות, וכי אין צודק יותר מלהקים מוסדות לאומיים במקום שבו פעל גוף שהפך לחלק ממנגנון הטרור וההסתה נגד המדינה.

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, ציין כי העברת השטח משימוש של גוף בינלאומי עוין לטובת שימור מורשת ישראל ושיפור התנאים למתגייסים היא מהלך מתבקש ומתבקש. הוא הוסיף כי הממשלה תמשיך לקדם תוכניות פיתוח ותכנון שיחזקו באופן מעשי את מעמדה של ירושלים ואת מוסדות המדינה השונים בה.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, בירך על הבשורה והגדיר אותה כהצהרה ברורה על הקשר הבל ינתק בין צה"ל לבירה. לדבריו, המתחם החדש יהפוך למוקד לאומי של חינוך, מורשת וערכים עבור הדורות הבאים של הלוחמים ועבור אזרחי ישראל כולם, ויהווה חלק בלתי נפרד מתנופת הפיתוח והשגשוג האדירה שעוברת העיר.