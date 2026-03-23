עיריית ירושלים: ממחר נפעיל את קייטנות פסח

למרות שמשרד החינוך ביטל את הלימודים מתחילת המלחמה, החל ממחר עיריית ירושלים תפעיל את קייטנות פסח בגני הילדים ובכיתות הנמוכות

מבצע שאגת הארי היום ה-24. למרות שמשרד החינוך ביטל את הלימודים בירושלים מתחילת המלחמה ובכל הארץ מאתמול, בעיריית ירושלים יקיימו מחר קייטנות לילדי הגן ולכיתות הנמוכות.

"בהמשך להמלצת ראש העיר ירושלים, משה ליאון, ובשיתוף מנהלת מחוז ירושלים במשרד החינוך, כרמית הרוש, ויו״ר הנהגת ההורים העירונית אריק קפלן ובהתאם למדיניות ההתגוננות אשר נקבעה ע״י פיקוד העורף, החל ממחר, (יום שלישי 24.3) ייפתחו מוסדות החינוך המיוחד הכוללניים בעיר וכן קייטנות ״ניצנים״ בגני הילדים ברחבי העיר", נאמר בהודעת העירייה.

מדובר כאמור, על גני הילדים (3-6) וכיתות א-ג.

בעירייה אומרים כי הפעילות תתקיים, תוך הקפדה מלאה על הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף, אך לא יופעלו הסעות למוסדות החינוך.

"הפעילויות יתקיימו תוך הקפדה מלאה על ביטחונם ומוגנותם של הילדים, וההשתתפות בהן היא בחירה. כלל המסגרות יפעלו בסמוך למרחבים מוגנים תקניים עפ״י הנחיות פיקוד העורף. גני ילדים שאין בהם מיגון מתאים ישובצו לפעילות במוסדות חלופיים בעלי מרחבים מוגנים".