שקמה ברסלר מצטרפת לבנט: "איום קיומי על מדינת ישראל"

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מתייחסת אף היא לדיווח הדרמטי ומצטרפת למתקפה: "איום קיומי"

לאחר המתקפה החריפה של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, גם אחת ממובילות המחאה, פרופסור שקמה ברסלר, מצטרפת היום (ראשון) לביקורת ומזהירה מפני השלכות המשבר על עתיד המדינה.

ברסלר התייחסה לנתונים הקשים לפיהם נרשמו אחוזי נכשלים חריגים במקצועות הליבה, וקשרה באופן ישיר בין רמת החינוך לבין חוסנה הביטחוני של מדינת ישראל.

"המשאב היחיד של מדינת ישראל"

"המשאב היחיד של מדינת ישראל הוא ההון האנושי", הבהירה ברסלר בדבריה. "זה ההון שמפתח מערכות ביטחוניות ומודיעין. זה ההון שמפעיל מערכות מתקדמות".

לדבריה, הזנחת המערכת והסתרת הנתונים המקצועיים מהווים פגיעה אסטרטגית חמורה: "מערכת חינוך שבה ילדים לא יודעים קרוא וכתוב זה איום קיומי על מדינת ישראל. מערכת חינוך שבה ילדים לא יודעים מדעים זה איום קיומי על מדינת ישראל".

הסערה הפוליטית סביב נתוני ראמ"ה

הצטרפותה של ברסלר למתקפה מגיעה בעקבות הטענות שהועלו לפיהן השר קיש ביקש להסתיר ולשנות את נתוני מבחני היעילות והצמיחה של בתי הספר (המיצ"ב), שהצביעו על כישלון נרחב של התלמידים באנגלית ובמדעים.