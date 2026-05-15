טראמפ: "מקובל עליי שאיראן תקפיא את תכנית הגרעין ל-20 שנה"

למרות שהבהיר עשרות פעמים כי איראן "לעולם לא תוכל" להחזיק בנשק גרעיני, כעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען כי "מקובל עליי שאיראן תקפיא את תכנית הגרעין שלה ל-20 שנה"

אחרי עשרות פעמים שבהם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי איראן "לעולם לא תוכל" להחזיק בנשק גרעיני - האם כעת מגיע שינוי כיוון? בשיחה עם עיתונאים על מטוס "אייר פורס וואן" בדרך חזרה מביקורו בסין, טראמפ אמר כי "מקובל עליי שאיראן תקפיא את תכנית הגרעין שלה ל-20 שנה, אבל זו חייבת להיות התחייבות אמיתית".

עוד התייחס לדיווחים על מלאי הטילים שנותר לאיראן אחרי המלחמה, כשהכחיש את הפרסומים לפיהם איראן עדיין שמרה על רוב הטילים הבליסטיים שברשותה. "הם אומרים שאיראן עדיין מחזיקה ביכולות הטילים שלה, אבל זה לא נכון" טען. "80 אחוז מהטילים האיראניים הושמדו".

בנוסף, טראמפ ציין כי הוא שוקל להסיר סנקציות שהוטלו על חברות סיניות שקונות נפט מאיראן. לדבריו, "אני הולך לקבל החלטה סופית על כך בימים הקרובים".

כזכור, רק אתמול הבית הלבן פרסם הודעה רשמית על הפגישה של טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג, בה נאמר כי שני המנהיגים "סיכמו שאיראן לעולם לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, או ביכולת להשיג או לפתח אמצעי שכזה". בנוסף, טראמפ וג'ינפינג הודיעו כי הם אינם מקבלים את הדרישה האיראנית לתשלומים בתמורה למעבר במיצרי הורמוז, כשלדבריהם "אף מדינה לא יכולה לדרוש עמלות מעבר על מסלולי מסחר ימיים טבעיים".



