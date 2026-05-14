טראמפ: "נשיא סין הבטיח שלא יעביר ציוד צבאי לאיראן"

כ"ז אייר התשפ"ו
טראמפ: "נשיא סין הבטיח שלא יעביר ציוד צבאי לאיראן"
טראמפ ונשיא סין שי לוחצים ידיים צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב (חמישי) לפגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג, שהתקיימה מוקדם יותר היום כחלק מביקורו המדיני בבייג'ינג. לדבריו, השיחה עסקה גם בנושא האיראני והמשא ומתן מול איראן. 

"נשיא סין הציע לסייע בנושא האיראני - והוא הבטיח שלא יעביר להם ציוד צבאי" אמר טראמפ בראיון לרשת "פוקס ניוז". "זו הצהרה גדולה. אבל במקביל, הוא גם אמר שהם קונים ומפתחים הרבה נשק בעצמם". 

טראמפ הוסיף וטען כי ג'ינפינג "ירצה לראות עסקה נחתמת, כי הוא רוצה לראות את מיצרי הורמוז פתוחים. הוא אמר שישמח לעזור בכל דרך שתתאפשר לו לזה".

כאמור, מוקדם יותר היום הבית הלבן פרסם הודעה רשמית על הפגישה של טראמפ וג'ינפינג, בה נאמר כי השניים סיכמו ש

איראן לעולם לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני או ביכולת לפתח אמצעי שכזה, ומעבר לכך, שני המנהיגים קבעו כי אף מדינה לא יכולה לדרוש עמלות מעבר על מסלולי מסחר ימיים טבעיים. בנוסף, טראמפ וג'ינפינג הודיעו כי הם אינם מקבלים את הדרישה האיראנית לתשלומים בתמורה למעבר במיצרי הורמוז. 

