הרב שמואל אליהו: "הגיע הזמן להקים בית כנסת בהר הבית"

על רקע יום ירושלים, הרב שמואל אליהו קרא לראש הממשלה ושרי הממשלה לפעול לקידום הקמת בית כנסת בהר הבית: "עד שייבנה בית המקדש, צריך פה בית כנסת. אנחנו צריכים לתפוס אחיזה"

על רקע יום ירושלים: רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, קרא הבוקר (שישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשרי הממשלה לפעול לקידום הקמת בית כנסת בהר הבית.

בדבריו, שנאמרו מול הר הבית, אמר הרב אליהו כי "אתם רואים פה את המסגד מאחוריי, את אל-אקצא. זה מהגלות. אלפיים שנה שהיינו בגלות, אז הם (המוסלמים) בנו פה את המבנה הזה. אבל באמת פה היה בית ראשון, שהביא קידוש השם בעולם, בית שני, ופה יהיה בית שלישי, זו עובדה. כך השם תכנן, כך יהיה".

הרב שמואל אליהו בהר הבית (ללא קרדיט)

הרב אליהו הדגיש לדבריו כי עד להקמת בית המקדש, על מדינת ישראל לבסס נוכחות יהודית קבועה בהר הבית באמצעות הקמת בית כנסת במקום. "בינתיים, עד שייבנה בית המקדש, צריך פה בית כנסת" הדגיש. "עכשיו המוסלמים כבר מבינים שזה לא שלהם, אנחנו צריכים לתפוס אחיזה".

כמו כן, הרב אליהו הזכיר גם את אביו, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ואמר כי כבר בעבר פסק שניתן להקים במקום בית כנסת באזור המותר לעלייה על פי ההלכה.

בסיכום דבריו הרב פנה בקריאה ישירה להנהגת המדינה: "זה התפקיד שלנו, זה התפקיד של עם ישראל, זה התפקיד של המנהיגים, שרי הממשלה, ראש הממשלה. בית כנסת בהר הבית, הגיע הזמן!".